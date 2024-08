Riduzione delle esportazioni registrata nella prima parte dell'anno - il settore automobilistico mantiene un'importanza

Il valore delle esportazioni della Germania ha raggiunto 801,7 miliardi di euro durante la prima metà dell'anno, secondo i dati presentati dall'ufficio statistico. Il settore automotive continua a guidare la carica delle esportazioni, con i veicoli a motore e i componenti correlati che ammontano a 135,3 miliardi di euro. Tuttavia, c'è stato un calo del 2,4% delle esportazioni automotive rispetto all'anno precedente. Inoltre, le esportazioni di macchinari e prodotti chimici hanno registrato un calo del 4,4%.

Come in passato, gli Stati Uniti si sono confermati la principale destinazione delle esportazioni, con un valore di 80,7 miliardi di euro. La Francia e i Paesi Bassi si sono classificati al secondo e al terzo posto rispettivamente. In modo particolare, la Polonia è riuscita a superare la Cina come quarto mercato di esportazione più grande della Germania. Le esportazioni verso la Polonia sono aumentate del 4,6% raggiungendo 48,4 miliardi di euro, superando quelle verso la Cina che ammontavano a 48,2 miliardi di euro.

Il Comitato Economico Orientale Tedesco ha visto questo come un importante traguardo, soprattutto considerando la necessità di diversificazione economica in Germania. Hanno suggerito che questo dovrebbe motivare la nuova Commissione UE e i potenziali membri dell'UE a continuare a promuovere l'espansione economica nell'est e nel sud-est. La presidente del comitato, Cathrina Claas-Mühlhäuser, ha approfondito questo punto.

Le importazioni in Germania hanno registrato una significativa diminuzione del 6,2% da gennaio a giugno rispetto all'anno precedente, per un totale di 662,8 miliardi di euro. Come al solito, la Cina è rimasta il principale importatore della Germania, con un valore di 73,5 miliardi di euro. I Paesi Bassi e gli Stati Uniti hanno seguito al secondo e al terzo posto rispettivamente. I beni importati principali erano veicoli e parti correlate, nonché attrezzature per l'elaborazione dei dati.

Il valore delle esportazioni per la prima metà dell'anno ha superato quello delle importazioni. Di conseguenza, il surplus commerciale è stato di 138,8 miliardi di euro, con un aumento di quasi il 29% rispetto alla prima metà del 2023.

Il cambio di focus delle esportazioni della Germania ha portato la Polonia a superare la Cina come suo quarto mercato di esportazione più grande, con le esportazioni verso la Polonia che raggiungono 48,4 miliardi di euro e quelle verso la Cina che scendono a 48,2 miliardi di euro. Nonostante sia il principale importatore della Germania, la Cina deve ancora affrontare sfide nel bilanciare il suo commercio con la Germania.

