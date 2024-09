Riduzione della redditività delle pratiche mediche in Germania, attribuita all'aumento dei costi operativi dei medici.

Sulla base delle analisi statistiche, i costi associati ai servizi medici in Germania sono aumentati notevolmente del 11% per raggiungere i 466.000 euro per pratica nel 2022. Tuttavia, l'aumento delle entrate al 796.000 euro, con un aumento del 5,3%, non è stato altrettanto drammatico, portando a una riduzione della redditività.

Come per le pratiche mediche, anche i servizi odontoiatrici e psicoterapeutici hanno subito una diminuzione del reddito netto nel 2022. Le pratiche odontoiatriche hanno subito un calo del 13,5% del reddito netto, fermandosi a 243.000 euro per pratica, nonostante i costi più elevati e le entrate rimaste pressoché invariate. Le pratiche psicoterapeutiche hanno subito una riduzione del 3,3% del reddito netto, fermandosi a 88.000 euro.

Despite the rise in expenditures for dental services, the revenue increase was not sufficient to offset this, leading to a significant decrease in dental practice profits. This trend of increasing expenditure and stagnant revenue growth also contributed to the decreased net income for psychotherapeutic practices.

Leggi anche: