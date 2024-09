Riduzione della potenza della BMW Serie 1 ma soddisfazione di guida

La seconda incarnazione della BMW 1 Series a trazione anteriore sta per fare il suo ingresso sul mercato dopo un'assenza di cinque anni. Questo nuovo modello è un passo avanti?

Quando la prima BMW 1 Series a trazione anteriore è arrivata cinque anni fa (la prima BMW a trazione anteriore fu la 2 Series Active Tourer nel 2014), le opinioni della stampa automobilistica erano divise. Alcuni critici disapprovavano la sensibilità di sterzo e il passaggio dalla trasmissione automatica a convertitore di coppia al cambio dual-clutch. Altri lodavano lo spazio in più. Non c'è dubbio che l'assenza del tunnel del ponte di trasmissione e il montaggio trasversale invece che longitudinale del motore risparmia spazio, a beneficio dei passeggeri.

Ora, la seconda generazione è pronta per il debutto e i fan sono attenti. Esaminando la scheda tecnica, alcune voci scettiche stanno già emergendo. Perché la 120 (ora senza suffisso di lettera) con un peso a vuoto di 1500 kg impiega circa un secondo in più per raggiungere i 100 km/h rispetto alla precedente 120i? La spiegazione è semplice - la nuova versione ha 8 CV di potenza in meno rispetto alla precedente. La potenza proviene da 156 cavalli a benzina e 20 cavalli elettrici, con un motore elettrico nel cambio dual-clutch a sette velocità che fornisce un'ulteriore coppia di 55 Nm. La direzione del prodotto spiega la riduzione di potenza sostenendo che la 120 è più simile alla vecchia 118i. Un argomento intrigante.

120 ora significa tre cilindri

Comunque, la 120 (ora etichettata "F70") utilizza il motore B38 a tre cilindri della precedente 118i. Lo si può sentire fin dalla prima partenza - inizia con un ronzio centrale invece di un ronrone liscio, ma la perdita di potenza non è subito evidente. Nell'uso quotidiano, l'accelerazione nominalmente leggermente inferiore è irrilevante. Ciò che sorprende di più è che la spinta non elimina completamente il lieve ritardo di turbo del motore Otto ad alta tecnologia. BMW ha equipaggiato il motore a benzina da 240 Nm con iniezione diretta di carburante nella camera di combustione o nel collettore di aspirazione per l'efficienza, e funziona secondo il principio di Miller con tempi di apertura della valvola di aspirazione più brevi. Ciò riduce il consumo di carburante a meno di sei litri per 100 km nel ciclo WLTP.

Coloro che optano per la versione M135 xDrive notevolmente più costosa (56.200 euro invece di 37.900 euro di prezzo base) saranno probabilmente più interessati alle prestazioni che all'economia di carburante. Il team BMW ha portato anche questo modello per i test. Le versioni superiori disponibili, pitturate di un vistoso verde segnale, con 300 CV (senza elettrificazione) possono consumare fino a otto litri di benzina premium.

In cambio, gli indicatori di prestazione suggeriscono che questo modello M Performance è tutto sulle prestazioni. Il motore a quattro cilindri parte quasi senza problemi di trazione, raggiungendo i 100 km/h in 4,9 secondi. In aggiunta alla trazione integrale, gli ingegneri hanno equipaggiato questo modello con un differenziale autobloccante meccanico all'asse anteriore. E poiché un powertrain a combustione complessa con ritardo di coppia, ad esempio rispetto a un motore elettrico e numerosi cambi marcia, potrebbe non rispondere sempre istantaneamente a seconda della modalità di guida, c'è una funzione di spinta sul paddle del volante, simile ad altri modelli BMW. In questo caso, il passeggero è saldamente fissato nella nuova forma del sedile durante l'accelerazione con carico motore completo.

L'aggressiva M135 xDrive

In modalità Sport, la 1 Series si comporta ancora più aggressivamente, accentuando ogni cambio della trasmissione dual-clutch con un breve sbuffo di scarico. Questa tonalità aggressiva composta deliberatamente può sostituire il suono più raffinato dei precedenti sei cilindri in linea con trazione posteriore? Non proprio. Ma l'agilità su una strada di campagna tortuosa dissipa questa preoccupazione. Si sente connessi alla macchina mentre si guida la M135 xDrive da 1,6 tonnellate (qui l'"i" è assente e sarà riservata per i veicoli elettrici in futuro).

Numerosi miglioramenti nell'area della sospensione sono destinati ad aumentare la precisione di sterzo della BMW 1 Series. Il corpo è più rigido e una traversa nel vano motore genera ancora più rigidità. La versione superiore potrebbe girare leggermente più agilmente, che potrebbe essere dovuto anche a un lieve cambiamento della rapport

Per chiarezza, il 120i non è l'opzione di base. Un'altra scelta è il 116 senza il boost elettrico (122 CV), perfetto per chi cerca prestazioni, in vendita a 32.900 euro. Inoltre, ci sono due opzioni diesel, il 118d e il 120d, disponibili a 38.200 e 40.500 euro rispettivamente. La differenza è che il 120d offre 20 cavalli elettrici in più, portando l'uscita del sistema a 163 CV. Il 123 xDrive di fascia media (uscita del sistema di 218 CV) completa la selezione dei modelli. Scegliere questo nuovo modello non sarà facile, e neanche la soddisfazione alla guida. Provalo tu stesso.

