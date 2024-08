Cosa è successo nelle ampie distese? - Riduzione del rendimento delle colture in Sassonia-Anhalt

In Sassonia-Anhalt, il raccolto del 2024 nell'ambito dell'agricoltura è considerato nella media. L'Associazione dei contadini di Magdeburgo ha osservato che, sebbene i rendimenti siano superiori a quelli tipici degli anni secchi, non raggiungono la media a lungo termine. Ci sono notevoli differenze tra le regioni per le colture principali.

Il raccolto di orzo invernale su oltre 100.000 ettari varia da 5,2 a 7,6 tonnellate per ettaro. La prima fase del raccolto è stata liscia, con pochi problemi. Tuttavia, i contadini hanno segnalato un lento progresso con il frumento invernale, soprattutto nelle aree settentrionali e orientali, dove viene principalmente coltivato. Il rendimento medio per 58.500 ettari di frumento è di 4,3 tonnellate per ettaro, leggermente superiore alle 4 tonnellate previste.

Preoccupazioni per la qualità

Il contenuto proteico del frumento invernale varia notevolmente tra le regioni, con una media di 7,2 tonnellate per ettaro. Purtroppo, quasi la metà dei contadini ha segnalato un basso contenuto proteico, che ha portato a una degradazione della qualità e a perdite finanziarie consistenti. Una delle ragioni citate è il divieto delle 'zone rosse', che impedisce la coltivazione ottimale del frumento da pane.

Un portavoce ha dichiarato che poiché l'applicazione dei fertilizzanti non può essere massimizzata in tutti i luoghi, la qualità risultante è pagata di meno. Questo problema si verifica a causa delle misurazioni del nitrato del terreno, che potrebbe far perdere ai contadini centinaia di euro per ettaro.

Olaf Feuerborn, presidente dell'Associazione dei contadini, ha dichiarato: "Despite le condizioni meteorologiche avverse, i nostri contadini hanno dimostrato il loro talento nell'adattarsi". Tuttavia, la valutazione finale del raccolto dipende anche dalle categorie di qualità e dai prezzi di mercato, che non sono stati sufficientemente sostenuti dagli elevati costi di produzione.

Sviluppi positivi

C'è anche un lato positivo: nonostante le temperature elevate, sono stati segnalati pochi incendi nei campi. Anche se le occasionali piogge hanno rallentato il raccolto, hanno mantenuto il rischio di incendi sotto controllo grazie all'adeguata umidità fornita.

Despite le previsioni di un raccolto nella media, l'agricoltura in Sassonia-Anhalt rimane diversificata, con significative variazioni tra le regioni per le colture principali. Il raccolto di frumento invernale nelle aree settentrionali e orientali, tradizionalmente le sue principali regioni di coltivazione, ha incontrato ostacoli, con rendimenti inferiori alle aspettative.

Despite il contenuto proteico inferiore alla media nel frumento invernale, i contadini della Sassonia-Anhalt hanno dimostrato la loro capacità di adattarsi alle condizioni meteorologiche avverse, dimostrando resilienza di fronte alle circostanze avverse.

