- Riduzione del numero di veicoli urbani, potenziale incentivo per il ritiro.

Incitamento alla cancellazione dell'auto a Francoforte e Marburg:

A Francoforte e Marburg sono state istituite promozioni per incoraggiare i residenti a cancellare la loro auto. Francoforte ha offerto un anno di trasporto pubblico gratuito a partire da inizio luglio e ha ricevuto oltre 100 domande per l'incentivo ambientale, secondo il dipartimento della mobilità.

Heiko Nickel, responsabile della pianificazione strategica del traffico, ha commentato: "È un successo. Il nostro obiettivo è offrire incentivi. Il 75% delle auto nei centri urbani rimane fermo durante la settimana e non è necessario per i tragitti quotidiani".

Francoforte distribuisce il City Pass, un biglietto annuale del valore di 588 euro, rilasciato dal comune. Per presentare la domanda è necessario un estratto di cancellazione del veicolo dall'Ufficio federale dei trasporti. All'inizio c'è stato qualche intoppo a causa della alta domanda, ma la procedura è stata semplificata e le domande stanno aumentando. Il periodo di prova per continuare questa azione partirà dall'estate del 2025. Sono stati stanziati 500.000 euro per questo.

Limitazioni di spazio nel centro città

L'incentivo fa parte del Piano Master della Mobilità di Francoforte, una roadmap per la politica dei trasporti futuri. Questo comprende 11 misure chiave, tra cui l'incoraggiamento della circolazione in bicicletta e pedonale, nonché autobus e treni. A causa delle limitazioni di spazio, il traffico auto di Francoforte non può sostenersi, afferma Nickel: "Abbiamo bisogno di un cambiamento nella mobilità per far funzionare la città".

A causa dei piani di espansione degli edifici alti nella città, l'uso di metodi di trasporto più efficienti, come i trasporti pubblici, deve essere migliorato e accelerato. Si sta sviluppando una struttura parcheggio e il servizio di auto condivisione verrà ampliato.

Il piano master sarà presentato al parlamento della città dopo la pausa estiva. Nonostante le discussioni, Nickel remains ottimista sulla sua approvazione a causa della sostanziale partecipazione dei cittadini alla sua creazione. Tuttavia, si sollevano resistenze, principalmente dal FDP, che è anche al governo a Francoforte.

Potenziamento a Marburg

Marburg ha introdotto un programma di incentivi più generoso a metà giugno, che ha rapidamente ottenuto la risposta desiderata: i residenti ricevono un bonus del valore di 1.250 euro per la cancellazione o la rottamazione della loro auto personale per un anno - come a Francoforte, indipendentemente dal fatto che si tratti della prima, seconda o terza auto. In due mesi sono state identificate le 50 domande necessarie.

Alcuni richiedenti hanno liberamente dichiarato i loro motivi, come ha menzionato un portavoce della città: persone anziane che stanno valutando la rottamazione della loro auto e il passaggio a bus e treni, residenti del centro città la cui auto è più spesso ferma che in uso, seconde auto che sono state cancellate.

Le esperienze verranno valutate e si prenderà una decisione entro la fine dell'anno sulla prossima mossa, ha spiegato il portavoce della città. Il bonus dovrebbe essere un passo verso il rendere la città il più possibile a basse emissioni di carbonio entro il 2030. Tuttavia, i residenti di Marburg hanno respinto uno degli obiettivi principali della strategia traffico "MoVe 35" - ridurre il traffico auto in città della metà entro il 2035 - in un referendum.

A Kassel, un premio per la cancellazione non è un tema di attualità. La città non ha provato questo approccio e non lo sta considerando. Un rappresentante ha dichiarato che la città si concentra sull miglioramento e l'ampliamento delle offerte reali per il traffico pedonale e in bicicletta, nonché per i trasporti pubblici, per raggiungere i suoi obiettivi di politica del traffico. La città sta lavorando su concetti di implementazione corrispondenti.

Progetto a Darmstadt concluso

Darmstadt ha offerto un premio temporaneo. I residenti che hanno venduto o rottamato la loro auto, nonché i nuovi residenti, hanno ricevuto un biglietto climatico. "Ciò ha reso possibile provare e utilizzare i trasporti pubblici a Darmstadt e dintorni per tre mesi", ha dichiarato l'ufficio stampa. Il programma è terminato a fine gennaio 2024 a causa di "esigenze di consolidamento del bilancio".

Il numero di registrazioni auto è diminuito: "Mentre 3.820 nuovi residenti hanno ricevuto un biglietto climatico da settembre 2022 a gennaio 2024, solo 192 cittadini lo hanno fatto a causa della cancellazione dell'auto. Dopo l'introduzione del biglietto Germania in maggio 2023, il tasso di applicazione mensile è notevolmente diminuito a due o tre", ha dichiarato la città.

Ora, i nuovi residenti di Darmstadt ricevono un voucher di 50 euro per i trasporti pubblici. Darmstadt, che ha istituito un piano di protezione del clima, comprende 50 misure, tra cui progetti pilota per ridurre il traffico auto e promuovere il traffico pedonale, in bicicletta e pubblico.

Leggi anche: