In Bassa Sassonia, si prevede che quest'anno vengano raccolti circa 4,6 milioni di tonnellate di cereali, esclusa la mais - un calo del circa 14,2% rispetto al 2023. Tale riduzione è principalmente dovuta a una diminuzione di circa il 9,3% della superficie destinata ai cereali, ora a 696.800 ettari, secondo l'Ufficio Statistico di Stato della Bassa Sassonia (LSN).

Negli anni precedenti si sono registrate perdite a causa della siccità, ma quest'anno è l'eccesso di umidità a causare problemi. L'orzo invernale, noto per la sua sensibilità all'annegamento, ha registrato un calo del 7,6% rispetto all'anno scorso. Il frumento invernale dovrebbe registrare un calo del 25,5%, principalmente a causa della riduzione delle aree di coltivazione. Il segale è previsto in calo del 4,4% rispetto all'anno scorso.

Piogge persistenti e inondazioni

La riduzione delle aree di coltivazione è principalmente dovuta alle piogge persistenti e alle inondazioni in diverse regioni. Molti campi non sono stati seminati come previsto, né in autunno né in primavera. Inoltre, durante la fase di riempimento dei cereali è caduta una quantità di pioggia del 72% superiore alla media a lungo termine dal 1981 al 2023. L'associazione dei contadini della Bassa Sassonia Landvolk teme che alcune operazioni possano subire perdite a causa dei bassi rendimenti.

Come soluzione temporanea, sono stati piantati più cereali estivi. Queste aree hanno registrato un'espansione del 109%. Pertanto, si prevede che i rendimenti medi per i cereali estivi siano fino al 40% più alti dell'anno scorso.

