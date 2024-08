- Riduzione dei ricavi al botteghino nei cinema

Si è scoperto che la frequentazione del cinema ha subito un calo nella prima metà dell'anno. Secondo l'Associazione dei Fondi Cinematografici con sede a Berlino, sono stati venduti circa 41,9 milioni di biglietti durante questo periodo, rappresentando un calo del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Entro la prima metà del 2023, la cifra sarebbe di circa 45,2 milioni di biglietti venduti.

Peter Dinges, membro del consiglio dell'AFC, ha espresso la sua delusione, notando che nonostante gli adulti del settore cinematografico e i performer negli Stati Uniti avessero scioperato per diversi mesi, causando alcuni ritardi nelle uscite dei film in Germania, il calo delle vendite di biglietti è stato "limitato" a meno del 10%.

Pochi film di lunga durata in 3D e film meno noti hanno contribuito al calo complessivo dei ricavi, che si è attestato intorno ai 403,5 milioni di euro (rispetto ai 455,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente). Tuttavia, la buona notizia è che i prezzi dei biglietti sono stati più bassi, con un costo medio di 9,63 euro invece di più di 10 euro.

Al primo posto del box office tedesco c'è il secondo capitolo dell'epica fantascientifica "Dune: Part Two", che ha venduto oltre 3,1 milioni di biglietti. A seguire c'è la commedia "Chantal in Fairyland" (circa 2,7 milioni di biglietti) e al terzo posto il successo di Pixar "Inside Out 2" (circa 2,6 milioni di biglietti venduti). Altri film popolari includono "Kung Fu Panda 4" e "Beyond the Pond". Oltre a "Chantal in Fairyland" e "A Million Minutes", solo due produzioni tedesche sono riuscite a ottenere un posto nella top 10.

Nonostante il calo delle presenze, sembra che i cinema mantengano la loro stabilità, con 1.221 aziende, 955 sedi e 4.895 schermi. Dinges afferma che il cinema continua ad essere un'esperienza culturale molto richiesta a livello nazionale. L'industria rimane ottimista per la seconda metà dell'anno, con un certo ottimismo.

