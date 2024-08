- Riduzione dei costi di trasporto per numerosi automobilisti nella zona sud-occidentale.

A causa di una rivalutazione dei rischi degli incidenti, numerosi individui nella regione sud-ovest possono aspettarsi tassi di assicurazione auto più bassi. In particolare, nelle zone di registrazione di Ulm, Reutlingen, Ravensburg e nei distretti del Lago di Costanza e dell'Alb-Donau, le cosiddette categorie regionali per sia la copertura completa che quella parziale sono migliorate. Lo dimostrano i più recenti dati regionali dell'Associazione Generale Tedesca delle Assicurazioni (GDV), resi noti giovedì.

Più di 1,4 milioni di assicurati potranno trarre beneficio dalle nuove categorie regionali nell'assicurazione completa. Tuttavia, circa 470.000 individui con assicurazione completa nelle zone di Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Karlsruhe/Land e Lörrach potrebbero risentirne. Le categorie per l'assicurazione parziale non aumenteranno in nessuno dei 44 distretti dello stato. Circa 3,3 milioni di assicurati non subiranno alcun cambiamento.

Nella responsabilità civile per i veicoli a motore, circa 1,1 milioni di guidatori in Baden-Württemberg riceveranno nuove classificazioni - per circa la metà di loro ci sarà un miglioramento, mentre per l'altra metà ci sarà una diminuzione. Le categorie aumenteranno nei distretti di Esslingen/Neckar, Freiburg/Breisgau, Neckar-Odenwald-Kreis e Sigmaringen. I distretti di Baden-Baden, Karlsruhe/Land e Ortenaukreis vedranno miglioramenti.

La classificazione è determinata dai danni

Ogni anno, l'associazione calcola le statistiche annuali dei danni per i circa 400 distretti di registrazione in Germania. Più alto è il danno degli incidenti in un distretto, peggiore è la sua classificazione. Il fattore cruciale non è dove è avvenuto il danno, ma dove è registrato il veicolo. Il distretto di Hohenlohe aveva il miglior record di danni nella regione sud-ovest, mentre Pforzheim aveva il peggiore.

Per le compagnie assicurative, le categorie regionali servono come uno dei molti fattori di premio - altri fattori influenzano anche i costi. Una migliore categoria regionale da sola non indica lo sviluppo complessivo del premio per l'assicurazione del veicolo a motore. Tuttavia, secondo la GDV, regola generale è che migliore è la classificazione nella categoria regionale, più favorevole è per il premio dell'assicurazione.

Le statistiche regionali non sono vincolanti per le compagnie assicurative. Possono implementarle subito per i nuovi contratti e dall'anno successivo per quelli esistenti.

Circa 5,9 milioni di persone hanno l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli a motore nella regione sud-ovest. Di questi, circa 5,2 milioni hanno anche assicurazione parziale o completa volontaria, che copre incidenti come il furto o i danni causati da incendio, tempesta e collisioni con la fauna selvatica. Gli assicurati possono verificare le categorie regionali sul sito web della GDV utilizzando il loro codice postale.

Nella regione sud-ovest, i guidatori nei distretti con categorie regionali migliorate, come Ulm, Reutlingen, Ravensburg e i distretti del Lago di Costanza e dell'Alb-Donau, possono aspettarsi tassi di assicurazione auto più bassi a causa dei rischi degli incidenti più

Leggi anche: