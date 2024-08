- Riduzione dei biglietti per autobus e tram a causa dell'attuazione del VRR

Nell'Associazione dei Trasporti Rhine-Ruhr (VRR), a partire dal 1º settembre, i passeggeri potranno acquistare solo alcuni biglietti su autobus e tram. Questa decisione include la vendita solo di biglietti singoli e per biciclette per viaggi immediati attraverso il personale sugli autobus e le macchine sulle tram all'interno dell'area VRR, come annunciato dalla VRR.

La VRR ha introdotto questa nuova gamma di biglietti come modo per ridurre i tempi di vendita, consulenza e pagamento sui veicoli in futuro. "I passeggeri sperimenteranno partenze più tempestive alle fermate e un orario significativamente più affidabile", ha dichiarato la VRR. Tutte le altre opzioni di biglietti saranno ancora disponibili su app, centri clienti e macchine per biglietti alle stazioni e alle fermate.

Messa in evidenza delle vendite di biglietti digitali

Con la selezione aggiornata dei biglietti sui veicoli, la VRR ha compiuto un primo passo significativo verso le vendite di biglietti digitali. Saranno seguite ulteriori azioni, come la riduzione dei biglietti cartacei e l'eliminazione dei validatori, secondo il portavoce del consiglio di amministrazione della VRR, Oliver Wittke. Negli anni a venire, le società di trasporto nella VRR daranno la priorità ai canali di vendita digitali.

La VRR sta informando i passeggeri di questo cambiamento attraverso annunci locali sugli autobus e aggiornamenti via app e social media, ha menzionato la VRR. La VRR serve l'area di trasporto più popolosa che copre gran parte della Ruhr, il Basso Reno, parti della regione del Bergisches Land e la capitale dello stato Düsseldorf.

Altre associazioni di trasporti in NRW rimangono invariati

Le associazioni di trasporti in NRW non hanno attualmente piani per modificare la loro selezione di biglietti. L'Associazione dei Trasporti di Aquisgrana (AVV) non ha attualmente intenzione di ridurre la varietà di biglietti venduti sugli autobus, come ha rivelato un portavoce. Il personale offre ancora biglietti singoli, per 24 ore e giornalieri, nonché biglietti per biciclette. Nei distretti di Heinsberg e Düren sono anche offerti biglietti settimanali e mensili.

Non sono previsti cambiamenti nelle vendite di biglietti alle macchine o a bordo nel prossimo futuro nell'area tariffaria della Westfalia, come ha dichiarato una portavoce dell'area tariffaria. L'area tariffaria della Westfalia comprende gran parte delle regioni dello stato della Westfalia e di Lippe, comprese le città di Bielefeld, Hamm e Münster, nonché i distretti di Coesfeld, Gütersloh, Herford, Paderborn, Steinfurt, Unna e Warendorf.

VRS sostiene l'idea

L'Associazione dei Trasporti Rhine-Sieg (VRS) non ha attualmente idee concrete simili per la sua area tariffaria. Tuttavia, ha visto l'idea della VRR come aggiornata e quindi comprensibile. Le vendite di biglietti, in particolare da parte del personale sugli autobus, sono già significativamente diminuite a causa del biglietto tedesco e dei biglietti digitali, ha notato un portavoce. "Offrire una selezione limitata di biglietti al personale corrisponde a questa tendenza e offre anche l'opportunità di accelerare le vendite e ridurre i ritardi", ha dichiarato il direttore generale della VRS, Michael Vogel. Tutte le iniziative con il potenziale per migliorare la qualità operativa dovrebbero essere considerate.

L'area tariffaria della VRS include le città di Colonia, Bonn, Leverkusen e Monheim, nonché il distretto di Rhein-Erft, il distretto di Rhein-Sieg, il distretto di Rheinisch-Bergischer, il distretto di Oberbergischer e il distretto di Euskirchen.

