- Riduzione degli infortuni connessi agli alunni nelle istituzioni educative di Berlino.

C'è stata una notevole diminuzione delle incidenti relative agli studenti delle scuole di Berlino nell'ultimo anno. Le scuole hanno documentato 35.175 incidenti, pari a circa 180 al giorno che hanno richiesto cure mediche. Si tratta di una riduzione significativa rispetto ai tempi pre-COVID-19, secondo i dati della Cassa di Assicurazione Accidenti di Berlino.

Nel 2022, circa il 9,6% dei 1.000 studenti totali ha avuto un incidente, in calo rispetto all'8,8% del 2021. Nel frattempo, la popolazione studentesca di Berlino è aumentata di circa 8.680 unità, raggiungendo circa 397.300. Michael Laßok, direttore della Cassa di Assicurazione Accidenti di Berlino, ha elogiato le scuole per il loro lavoro encomiabile nella tutela della sicurezza e del benessere degli studenti, affermando: "Più studenti e meno incidenti - le scuole sono veramente brillanti in questo aspetto".

Mentre la riduzione degli incidenti potrebbe essere attribuita alla diminuzione dell'attività fisica tra bambini e adolescenti, Laßok ha sottolineato l'importanza di creare opportunità per i bambini di praticare attività fisiche. "Anche se temporanea, questa diminuzione potrebbe portare a un minor numero di infortuni, ma graffi e piccole ferite sono un aspetto inevitabile della crescita", ha aggiunto.

Alle scuole primarie, quasi la metà di tutti gli incidenti si verifica nell'area di gioco. Per le scuole secondarie, la palestra e il campo sportivo rappresentano il 46% degli incidenti totali. Sport comuni come il calcio, l'handball e la pallavolo sono spesso causa di infortuni tra gli studenti.

Date l'espansione della popolazione studentesca di Berlino, è degno di nota che il numero di incidenti alle scuole secondarie, in particolare nella palestra e nel campo sportivo, non ha seguito la stessa tendenza al ribasso delle scuole primarie. Nonostante la diminuzione degli incidenti nelle scuole di Berlino, è fondamentale garantire l'accesso alle strutture della palestra per gli studenti delle scuole secondarie per promuovere la salute e l'attività fisica.

Leggi anche: