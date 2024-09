Ridurre saggiamente il chilometraggio per risparmiare sui costi dell'assicurazione auto

Sembra che il testo originale stia discutendo di come i guidatori tedeschi possono risparmiare denaro sull'assicurazione dell'auto regolando il loro chilometraggio consentito se guidano meno di quanto dichiarato nella loro polizza. Ciò è basato su un sondaggio di Innofact e il portale di consulenza finanziaria "Finanztip". Il testo fornisce consigli su come informare la compagnia assicurativa e esempi di potenziali risparmi. Menziona anche l'importanza di essere onesti e non dichiarare inizialmente un chilometraggio consentito molto più basso.

In simpler terms, if you drive less than the number you gave to your car insurance company, you can ask to lower your kilometer limit and save money. For example, if you said you'd drive 10,000 kilometers but only drove 5,000, you could save 7% on your insurance. The text suggests contacting your insurance company in writing and explicitly stating that you want the lower limit to apply retroactively.

If you've consistently driven less than what you've stated for over a year, you might even be able to get money back for previous years. However, it's important not to initially underestimate your driving too much, as most insurers are lenient with slightly exceeding the agreed annual limit.

In many cases, German drivers overpay for car insurance because they haven't adjusted their kilometer allowance to match their actual driving habits. A survey by Innofact and the consumer advice portal "Finanztip" found that 49 percent of drivers have never done this.

On average, 5,000 kilometers cost 7 percent more than 2,000 kilometers

On average, 15,000 kilometers cost 9 percent more than 10,000 kilometers

On average, 20,000 kilometers cost 14 percent more than 15,000 kilometers

On average, 25,000 kilometers cost 13 percent more than 20,000 kilometers

It's not recommended to initially state a much lower kilometer allowance. Drivers should estimate realistically, but "defensively". While you can always add kilometers, most insurers are lenient if you slightly exceed your agreed annual limit. However, if the deviation is more than just a few kilometers, you could potentially face a contract penalty, such as an extra year's worth of premiums. The insurer will also recalculate the premium and demand the difference.

"L'assicurazione dell'auto di solito non chiede se hai rispettato il limite di chilometri dichiarato o se sei rimasto nella tua fascia," dice Kathrin Gotthold di Finanztip. Tuttavia, se si verifica un incidente o viene presentata una richiesta, l'assicuratore controllerà l'uso del chilometraggio. Appena è prevedibile che guiderai di più e puoi stimare quanto, è consigliabile segnalarlo, consiglia Kathrin Gotthold. In questo modo saprai anche se e quanto costerà di più l'assicurazione. Al più tardi, dovresti segnalarlo appena prima di superare effettivamente il limite - altrimenti potresti avere problemi in caso di incidente, poiché l'assicuratore noterà i chilometri in più da solo. Pertanto, è una buona idea tenere d'occhio il tuo chilometraggio annuale. Dopotutto, più di un terzo dei guidatori (36%) trova il contratto della propria assicurazione per il veicolo a motore finanziariamente gravoso al giorno d'oggi.

Se sei un guidatore o un assicurato nuovo e non hai ancora esperienza con l'uso che farai della tua auto, è difficile dare una figura realistica, dice Gotthold. Offre una regola empirica per i principianti: aggiungi i chilometri che guidi settimanalmente e calcola la somma per l'anno. Ma non usare esattamente 52 settimane, usa 60 per darti un po' di margine.

In questo contesto, ecco due frasi che contengono la parola 'consiglia': Il testo consiglia di contattare la propria compagnia assicurativa per iscritto e di specificare esplicitamente che si vuole che il limite di chilometri inferiore si applichi retroattivamente. Inoltre, Kathrin Gotthold di Finanztip consiglia di segnalare qualsiasi aumento previsto dell'uso del chilometraggio all'assicuratore appena prima di superare il limite.

