- Ridurre le sanzioni per i biglietti degli autobus e dei tram attraverso il VRR

A partire dal 1º settembre, nei mezzi pubblici dell'Associazione dei trasporti Rhine-Ruhr (VRR), i passeggeri potranno acquistare solo biglietti specifici per autobus e tram. Questa modifica include la vendita solo di biglietti singoli e per biciclette per uso immediato direttamente dai conducenti degli autobus e dagli sportelli automatici delle tramvie all'interno dell'area VRR, come annunciato dall'Associazione.

La VRR ha spiegato che questa nuova gamma di biglietti è stata introdotta per ridurre i tempi di vendita, assistenza e pagamenti durante i viaggi futuri. "I passeggeri potranno godere di partenze più puntuali alle fermate e di un orario più affidabile", ha dichiarato la VRR. Tutti gli altri biglietti rimangono disponibili come al solito tramite app, centri clienti e distributori automatici alle stazioni e alle fermate.

Transizione verso la distribuzione digitale

Il portavoce del consiglio di amministrazione della VRR, Oliver Wittke, ha dichiarato: "Con questa rivista dell'offerta di biglietti a bordo, abbiamo fatto il nostro primo passo significativo. Futuri passaggi, come la riduzione dei biglietti cartacei e la rimozione dei validatori, devono seguire". Le società di trasporto della VRR si concentreranno maggiormente sui canali di distribuzione digitale in futuro.

La VRR sta informando i passeggeri del cambiamento localmente sugli autobus e anche attraverso app e social media, hanno dichiarato. L'area del Rhine-Ruhr, nota per essere l'associazione dei trasporti più popolosa, copre gran parte della Ruhr, il Basso Reno, parti della regione del Bergisches Land e la capitale dello stato Düsseldorf.

Altre associazioni dei trasporti in NRW rimangono invariati

Altre associazioni dei trasporti in NRW non hanno ancora pianificato alcun cambiamento. All'Associazione dei trasporti di Aachen (AVV), non ci sono attualmente piani per limitare la gamma di biglietti offerti sugli autobus, secondo un portavoce. I biglietti singoli, le tessere per 24 ore e per un giorno, nonché i biglietti per biciclette sono disponibili dai conducenti degli autobus. Nei distretti di Heinsberg e Düren sono anche offerte le tessere settimanali e mensili.

Nell'area tariffaria della Westfalia, non ci saranno cambiamenti nella vendita dei biglietti presso le macchine o a bordo nei prossimi mesi, ha dichiarato un portavoce dell'associazione tariffaria. L'area tariffaria della Westfalia copre una vasta porzione delle regioni dello stato della Westfalia e del Lipper, comprese le città di Bielefeld, Hamm e Münster, nonché i distretti di Coesfeld, Gütersloh, Herford, Paderborn, Steinfurt, Unna e Warendorf.

VRS sostiene l'idea

All'Associazione dei trasporti Rhine-Sieg (VRS), non ci sono attualmente piani concreti per modifiche dell'area dei biglietti, secondo un portavoce. Tuttavia, l'idea della VRR è tempestiva e, quindi, comprensibile. La vendita di biglietti, soprattutto da parte dei conducenti degli autobus, è già diminuita notevolmente a causa del biglietto tedesco e dei biglietti digitali, è stato dichiarato.

"Offrire solo una gamma limitata di biglietti ai conducenti si adatta a questa tendenza e fornisce anche l'opportunità di elaborare le vendite più rapidamente e ridurre i ritardi", ha dichiarato il direttore generale del VRS, Michael Vogel. Tutti i provvedimenti che possono potenzialmente migliorare la qualità delle operazioni sono degni di considerazione.

L'area tariffaria del VRS include, oltre alle città di Colonia, Bonn, Leverkusen e Monheim, il distretto di Rhein-Erft, il distretto di Rhein-Sieg, il distretto di Rheinisch-Bergischer, il distretto di Oberbergischer e il distretto di Euskirchen.

