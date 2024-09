Ridurre i costi dell'assicurazione auto riducendo i chilometri di guida

Sembra che le spese di tutti, comprese quelle dell'assicurazione dell'auto, stiano aumentando in questi giorni. Tuttavia, non tutti devono cambiare il loro piano assicurativo. Ad esempio, se guidi meno di quanto hai dichiarato, potresti risparmiare qualche soldo. Incredibilmente, il 49% dei guidatori tedeschi non ha mai regolato il limite di chilometri annuali nella loro polizza assicurativa, secondo un'indagine di "Finanztip". Se dichiari onestamente al tuo assicuratore di guidare meno, potrebbero ridurre le tue tariffe, specialmente se il chilometraggio dichiarato era superiore all'uso effettivo. In media, le persone finiscono per pagare il 16% in più se hanno indicato 10.000 chilometri ma ne hanno percorsi solo la metà.

Se hai guidato significativamente meno di quanto hai dichiarato, è saggio aggiornare il tuo assicuratore. Molte compagnie assicurative consentono di modificare il limite di chilometraggio per l'anno in corso senza dover rinnovare la polizza. La maggior parte delle polizze assicurative fornisce i limiti di chilometraggio in passaggi.

Comunicare un chilometraggio inferiore

Informare il tuo assicuratore per iscritto, tramite email o lettera, del tuo chilometraggio inferiore. Assicurati di ottenere una ricevuta come prova. Kathrin Gotthold, di "Finanztip", consiglia di non rinnovare la tua polizza immediatamente e di fare attenzione ai crediti per l'anno successivo perché ciò ti legherebbe al tuo attuale assicuratore. Inoltre, è importante specificare che il limite di chilometraggio ridotto dovrebbe essere applicato retroattivamente per l'anno in corso.

Se sei stato con lo stesso assicuratore per più di un anno, potresti anche richiedere un rimborso per l'anno in corso se hai guidato meno ogni anno.

Altri risparmi con chilometraggio inferiore:

5.000 chilometri costano circa il 7% in più di 2.000 chilometri

15.000 chilometri costano circa il 9% in più di 10.000 chilometri

20.000 chilometri costano circa il 14% in più di 15.000 chilometri

25.000 chilometri costano circa il 13% in più di 20.000 chilometri

Non è consigliabile dichiarare inizialmente un chilometraggio significativamente inferiore. I guidatori dovrebbero stimare il loro chilometraggio realisticamente ma con cautela. Anche se è sempre possibile aggiungere chilometri extra, la maggior parte degli assicuratori è tollerante se superi di poco il chilometraggio annuale concordato. Tuttavia, se la differenza non è solo di pochi chilometri, potrebbe essere imposto un premio annuale aggiuntivo nel peggiore dei casi. L'assicuratore riconsidererà anche la tariffa e richiederà il pagamento aggiuntivo.

"L'assicurazione dell'auto di solito non controlla se hai effettivamente percorso i chilometri dichiarati o se hai rispettato il limite", dice Gotthold. Tuttavia, se si verifica un incidente o viene presentata una richiesta, l'assicuratore controllerà la lettura del chilometraggio.

Quando dovrei segnalare chilometri extra?

"È consigliabile segnalare i chilometri extra non appena è prevedibile che guiderai di più e puoi stimare quanto", consiglia Gotthold. In questo modo, saprai anche se e quanto costerà di più l'assicurazione. Al più tardi, dovresti segnalare i chilometri extra appena prima di superare il limite – altrimenti, potresti avere problemi se l'assicuratore scopre i chilometri extra da solo". Quindi, tieni traccia del tuo chilometraggio annuale. Perché più di un terzo dei guidatori (36%) trova ora il contratto di assicurazione dell'auto un peso finanziario.

