Ridurre gli sprechi alimentari fa bene al pianeta e al portafoglio. Ecco come farlo in modo più efficace

Gli sprechi alimentari non incidono solo sul nostro bilancio personale, ma contribuiscono anche alla crisi climatica in corso. Secondo un rapporto del 2021 dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, la quantità di acqua e di energia sprecata ogni anno dal cibo non consumato in America sarebbe sufficiente ad alimentare 50 milioni di case, mentre la quantità di gas serra prodotta dagli sprechi alimentari equivale alle emissioni di anidride carbonica di 42 centrali elettriche a carbone.

A casa, il problema principale è che compriamo troppo cibo e poi ne buttiamo via tanto a causa del deterioramento, del deterioramento percepito, degli ingredienti che "non corrispondono alle preferenze alimentari" o che non riusciamo a preparare, secondo un rapporto del 2020 della National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

È vero che i fattori che contribuiscono allo spreco nel sistema alimentare sono molto più numerosi del nostro comportamento di consumatori. "È un problema molto più grande di quello dei consumatori", afferma Pamela Koch, professore associato di educazione alimentare al Teachers College della Columbia University.

Ma questo non significa che i nostri sforzi personali non possano avere un impatto. "I consumatori possono fare molto", ha dichiarato Roni Neff, professore associato di salute e ingegneria ambientale presso la Bloomberg School of Public Health della Johns Hopkins University e uno dei coautori del rapporto delle Accademie Nazionali.

Il processo inizia con il "riconoscimento di ciò che stiamo buttando via e di ciò che ci ha portato a farlo", ha detto Neff. "Se comprendiamo i nostri schemi e ciò che accade nelle nostre case", ha proseguito Neff, il passo successivo è "capire come impostare il nostro ambiente in modo da rendere il più semplice possibile evitare gli sprechi alimentari".

Ecco le strategie degli esperti per ridurre gli sprechi alimentari e risparmiare qualche soldo nel frattempo.

Ridurre gli acquisti di cibo d'impulso

Il primo passo inizia con una brutale onestà al supermercato.

"Sono una persona che si occupa di salute pubblica, quindi posso dire che una delle sfide è che vogliamo essere più sani e siamo più lungimiranti quando siamo al supermercato e vediamo tutti quei prodotti", ha detto Neff. Tuttavia, è importante "essere realistici su ciò che effettivamente mangiamo" e riconoscere che lo spreco di prodotti non aiuta la salute di nessuno.

Inoltre, le offerte "due per uno" su prodotti deperibili e altri acquisti all'ingrosso sono vantaggiose per il nostro budget solo se consumiamo tutto il cibo che compriamo. "I saldi ci convincono a comprare più del necessario", ha detto Neff. "Non è un risparmio se poi lo buttiamo".

Prima di aggiungere al carrello della spesa quella confezione di petti di pollo sfusi o quel contenitore di mirtilli gigantesco, chiedetevi se sapete cosa ne farete. È qui che entra in gioco un piano dei pasti.

Abbracciate la pianificazione dei pasti e gli avanzi

Lapianificazione dei pasti può essere un ostacolo difficile da superare per molte famiglie, ma come per la maggior parte delle abitudini, si può iniziare con pochi pasti alla settimana e costruire da lì. "Un po' di pianificazione fa risparmiare tempo e denaro", dice Koch. "È un piccolo investimento per un grande ritorno".

Koch suggerisce che la persona principale che cucina/prepara i pasti in ogni famiglia cominci a "pensare alla settimana che ci aspetta e a quello che succede in famiglia". È così che pianifica, annotando quante cene saranno consumate a casa e quanti obblighi, come gli allenamenti di sport e musica e i viaggi di lavoro, influenzeranno i pasti.

Ci sono alcuni fattori che possono facilitare la pianificazione dei pasti.

Fate una scorta di "ingredienti di base", come li chiama Koch, che possono essere utilizzati in più piatti, invece di comprare un ingrediente "solo per una ricetta che rimarrà in giro perché non si sa che altro farne". Se la vostra famiglia ama la cucina tex-mex, ingredienti come tortillas, cipolle, salsa, fagioli e spezie di base come cumino, origano, aglio e peperoncino in polvere possono essere sempre a portata di mano per preparare un pasto.

La mentalità "cucinare una volta, mangiare due volte" aiuta anche ad alleggerire il peso della pianificazione dei pasti. "Sono la regina degli avanzi, perché aiutano a ridurre direttamente gli sprechi alimentari e fanno risparmiare tempo", ha detto Koch. "A volte cucino per due giorni di fila sapendo che avrò degli avanzi".

Poi, fate un inventario di ciò che avete già a portata di mano. Avere un elenco aggiornato di tutti gli elementi costitutivi dei pasti nella dispensa, come fagioli, pasta e cereali in scatola, e degli alimenti nel congelatore, come verdure, proteine e avanzi di porzioni congelate, vi ricorderà cosa è disponibile e pronto all'uso. Quando siete a corto di idee per i pasti, consultate la lista.

Infine, se la vostra famiglia soffre di "cecità da frigorifero" quando si tratta di avanzi e cibo disponibile, provate queste strategie per vedere cosa funziona meglio per voi.

Tenete in cucina un rotolo di nastro adesivo e un pennarello Sharpie per etichettare tutti i contenitori con le date di cottura e di messa in frigorifero. Usate la regola del "primo che entra, primo che esce" per tenere gli alimenti più vecchi più vicini alla parte anteriore del frigorifero, oppure designate un ripiano specifico per gli alimenti da consumare per primi.

Attaccate una lavagna magnetica ben visibile sul frigorifero per elencare gli avanzi disponibili e/o gli ingredienti, come i prodotti freschi, che devono essere consumati entro una certa data.

Per i più tecnologici, applicazioni come Fridge Tracker, Fridge Hero e CozZo possono ricordarvi cosa c'è nel vostro frigorifero e quando dovreste consumare gli avanzi del take away.

È un'idea comunemente errata che le date sulle confezioni degli alimenti siano una data di scadenza rigida e vincolante, imposta dal governo. Neff ha spiegato che le etichette di date come "da consumarsi preferibilmente entro" e "da vendersi entro" non significano che l'alimento in questione diventerà improvvisamente cattivo o ci farà ammalare al passare di quella data.

Tranne che per il latte artificiale, la datazione dei prodotti alimentari non è richiesta dalla legge federale e queste date volontarie sono intese come parametri di riferimento per la qualità degli alimenti, non per la sicurezza, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

"Poiché lo standard è volontario, non è coerente", ha detto Neff, ed è per questo che termini come "vendere entro", "usare entro" e "meglio se usato entro" possono confondere il consumatore.

'Da consumarsi preferibilmente entro' significa che dopo tale data la qualità può diminuire", ha spiegato Neff. Se l'alimento in questione è conservato correttamente (cioè seguendo le raccomandazioni per la refrigerazione) o è sigillato e inutilizzato, non c'è bisogno di buttarlo una volta che la data sulla confezione è stata segnata sul calendario.

Il compostaggio non è una carta per uscire dalla galera

Gli esperti avvertono che il compostaggio non è una scusa per buttare il cibo in eccesso. Il compostaggio è ancora una forma di spreco alimentare, in quanto spreca le risorse già investite, come la manodopera, l'acqua e il carburante, che sono state utilizzate per coltivare, trattare e trasportare il cibo.

Ma non è nemmeno una perdita di tempo. "Se si cucina a casa, ci sono ancora molti scarti alimentari inutilizzati". Ha detto Koch. "Vale la pena fare il compostaggio: funziona a molti livelli".

Secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, nel 2018 2,6 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari sono stati compostati invece di finire in discarica. In molte città degli Stati Uniti sono ora disponibili programmi di raccolta o consegna del compost per le famiglie che non vogliono mantenere le proprie compostiere.

"Se avete del cibo buono, dovreste prima trovare un modo per mangiarlo", ha detto Neff.

Mentre la maggior parte dei dispensari alimentari non accetta donazioni di cibo preparato da cucine non commerciali, i giardinieri di casa possono donare prodotti freschi. Neff consiglia Ample Harvest, una risorsa di registro per trovare le mense locali che accettano prodotti in eccedenza.

Casey Barber è uno scrittore di cucina, artista e redattore del sito web Good. Food. Stories.

Fonte: edition.cnn.com