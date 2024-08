- Ridurre gli obblighi finanziari e acquisire una Porsche per rafforzare la reputazione di Varta

Produttore di batterie in difficoltà Varta ha raggiunto un accordo con i creditori e gli investitori per una strategia di ristrutturazione. Elementi cruciali includono la riduzione del debito e il finanziamento fresco, incluso quello del significativo cliente Porsche. Tutti questi aspetti devono essere messi per iscritto e presentati al tribunale, come dichiarato domenica da un rappresentante. Prima di ciò, le parti coinvolte devono concordare e l'Autorità tedesca della concorrenza deve dare la sua approvazione. Questo processo potrebbe richiedere diverse settimane o mesi, ha dichiarato il rappresentante.

Se tutto va bene, questa strategia di ristrutturazione mira a garantire il finanziamento di Varta AG fino alla fine del 2027, ha dichiarato l'azienda di Ellwangen, nella Svevia. L'hanno considerata un "traguardo significativo". La strategia "diminuirà drasticamente il debito dell'azienda e la rifornirà di liquidità fresca".

Abolizione totale del capitale sociale

Innanzitutto, i tentativi di riduzione del debito e di proroga del prestito ridurranno i presenti obblighi di circa 450 milioni di euro a 200 milioni di euro. Successivamente, il capitale sociale di Varta AG verrà ridotto a zero euro. Il risultato: gli azionisti esistenti verranno esclusi e l'azienda perderà la sua quotazione in borsa.**

Immediatamente dopo la riduzione del capitale, una società gestita dal principale azionista di Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), e una consociata del costruttore di auto sportive Porsche investiranno ciascuna 30 milioni di euro. Una parte dell'investimento di Tojner comprenderà proprietà che Varta attualmente affitta.**

Una volta completate tutte le misure di capitale, MT InvestCo e Porsche detteranno ciascuna il 32% di Varta, mentre gli altri finanziatori detteranno collettivamente il 36%. legalmente, le partecipazioni di Varta AG saranno inizialmente detenute da MT InvestCo e Porsche in parti uguali del 50%, "strutturate in modo che né MT InvestCo né Porsche né entrambi insieme abbiano il controllo".**

Batteria Varta nella Porsche 911 Carrera

In precedenza, Porsche aveva annunciato i piani per acquisire una quota di maggioranza nella società controllata V4Drive Battery di Varta. Porsche ha anche espresso l'interesse a co-finanziare la ristrutturazione finanziaria di Varta AG con altri partner, con l'investimento di Porsche che ammonta a 30 milioni di euro. All'interno di V4Drive Battery, Varta consolida la sua attività per le grandi celle ai ioni di litio rotondi utilizzate nell'ibrido della Porsche 911 Carrera GTS.**

L'accordo rivelato sabato descrive ciò che Varta aveva reso noto quasi un mese fa. In quel momento, l'azienda aveva annunciato i piani per presentare un piano di ristrutturazione ai sensi della legge sulla stabilizzazione e ristrutturazione delle imprese (StaRUG) al tribunale regionale di Stoccarda. Gli azionisti esistenti sarebbero stati messi da parte, i creditori avrebbero rinunciato a una parte sostanziale del loro denaro e dei loro reclami.**

In quel momento, il principale azionista Tojner aveva dichiarato: "Dobbiamo fare questo passo per offrire a Varta un futuro, garantire quasi 4.000 posti di lavoro e mantenere l'azienda come fattore economico nella regione e, soprattutto, come driver tecnologico per l'Europa".**

Su richiesta, il rappresentante ha chiarito che potrebbe esserci una lieve riduzione dei posti di lavoro amministrativi. Tuttavia, si cercheranno opportunità di assunzione nel settore industriale. Tuttavia, il numero finale di dipendenti rimane incerto. In primavera 2023, Varta aveva annunciato i piani per tagliare circa 800 posti di lavoro in tutto il mondo come parte di un programma di riduzione dei costi - circa 390 di essi in Germania.**

Il peso delle batterie ha lottato con i problemi per un po' di tempo. Ad esempio, la domanda di celle ai ioni di litio a disco, utilizzate in dispositivi come le cuffie, è stata incostante. Di recente, Varta si è lamentata della concorrenza spietata dalla Cina e dei persistenti problemi della catena di fornitura. Inoltre, i pirati informatici hanno attaccato i sistemi informatici di Varta in febbraio, fermando la produzione per settimane.**

In metà aprile, Varta ha riconosciuto che il suo piano di ristrutturazione non era più sufficiente per raggiungere la crescita redditizia entro la fine del 2026 come originariamente previsto. A giugno, a causa della debole domanda, Varta ha abbassato il suo obiettivo di fatturato per il 2024. L'obiettivo di fatturato atteso ora si situa tra €820 milioni e €870 milioni quest'anno, in calo rispetto all'obiettivo iniziale del consiglio di almeno €900 milioni.**

Nel primo semestre del 2023, Varta ha registrato circa €554 milioni di fatturato. A causa dell'attacco degli hacker, non sono disponibili recenti dati finanziari. I dati del primo trimestre del 2024 sono attesi il 30 agosto e il rapporto annuale del 2023 è previsto per la fine di ottobre.**

Il ruolo della Commissione diventa rilevante poiché la strategia di ristrutturazione prevede l'ottenimento dell'approvazione per determinate misure di capitale, con la Commissione che dovrà adottare gli atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione dei regolamenti pertinenti.**

In linea con l'accordo di ristrutturazione, il significativo investitore Porsche contribuirà con 30 milioni di euro, con l'obiettivo di garantire il finanziamento di Varta AG fino alla fine del 2027.**

