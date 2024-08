- Ridotto carico dentale osservato negli studenti di prima elementare dell'AOK North East.

Stando ai risultati di AOK Nordost, la salute dentale dei bambini del Brandeburgo sta mostrando un miglioramento significativo: nel 2019, il 27% dei bambini di sei anni assicurati da AOK nel Brandeburgo aveva bisogno di almeno un'otturazione, ma questa percentuale è scesa al 21% nel 2023. AOK Nordost attribuisce questo miglioramento alle cure preventive migliorate negli asili e agli sforzi aumentati dei dentisti.

Inoltre, la compagnia assicurativa evidenzia un aumento dei genitori di bambini di età compresa tra zero e cinque anni che optano per i controlli di rilevamento precoce: nel 2019, il 15% dei bambini assicurati da AOK di questa fascia d'età nel Brandeburgo ha subito questi esami, rispetto al 31% nel 2013. Le compagnie assicurative offrono sei esami preventivi prima che un bambino inizi la scuola.

Tuttavia, AOK Nordost sottolinea che molti bambini continuano a saltare o a frequentare questi controlli in modo irregolare. Nel 2023, più della metà dei bambini assicurati da AOK di età prescolastica nel Brandeburgo non aveva visto un dentista. AOK Nordost esorta a rendere obbligatorio lo spazzolamento dei denti negli asili.

AOK Nordost ha studiato i dati di 24.133 bambini assicurati da AOK di età compresa tra zero e sei anni nel Brandeburgo. Secondo i loro dati, sono il più grande assicuratore sanitario del Brandeburgo, con un quarto dei residenti assicurati da loro.

AOK Nordost esprime soddisfazione per i miglioramenti della salute dentale dei bambini assicurati da AOK, in quanto l'uso delle otturazioni è diminuito dal 27% nel 2019 al 21% nel 2023. Riguardo alle cure preventive, AOK considera 'AOK-OK' (l'abbreviazione di AOK per 'tutto bene'), in quanto il numero di bambini di sei anni con almeno un'otturazione è significativamente diminuito.

