- Ricordo dell'incendio doloso al memoriale dell'Olocausto "Gle 17"

Un anno dopo l'attacco doloso alla BookBox al memoriale dell'Olocausto "Piattaforma 17" a Berlino-Grunewald, è prevista una manifestazione commemorativa per questo lunedì (12 agosto). Si aspettano numerosi ospiti, tra cui il Commissario del Governo federale per l'Antisemitismo, Felix Klein.

"[L'attacco doloso] continua a sconvolgere e confondere il quartiere e ben oltre", ha dichiarato Konrad Kutt, uno dei promotori della BookBox, in precedenza. "Questo atto insensato fa parte di una crescente banalizzazione della storia e di un tentativo di imporre le proprie opinioni attraverso la violenza."

Confessione in tribunale

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2023, la BookBox, ospitata in una vecchia cabina del telefono e piena di pubblicazioni sul periodo del Nazismo e una postazione audio, è stata data alle fiamme e distrutta. Un uomo di 63 anni è stato identificato come il responsabile, che ha lasciato una lettera di confessione antisemita.

Il pensionato ha confessato l'attacco e altri crimini in seguito in tribunale. Tra questi c'erano il tentato incendio doloso al memoriale per gli omosessuali perseguitati sotto il Nazismo nel Tiergarten e in un'associazione di donne lesbiche a Neukölln. In entrambi i casi, le fiamme causate dall'olio per lampade si sono spente.

Lo scorso febbraio, il tribunale regionale di Berlino ha respinto la condanna dell'uomo, poiché è stato giudicato non colpevole. È stato rilasciato dopo diversi mesi in una struttura psichiatrica sicura. La procura aveva richiesto il suo ricovero in un ospedale psichiatrico, ma il tribunale non ha accolto la richiesta.

BookBox bruciata nel museo

Un giorno dopo la decisione del tribunale, il 23 febbraio, è stata installata una nuova "BookBox" vicino al memoriale "Piattaforma 17" alla stazione di Grunewald. La precedente bruciata è stata aggiunta in modo permanente alla collezione della fondazione Haus der Geschichte di Bonn.

A partire dal 18 settembre, la scatola sarà esposta nella mostra "Dopo Hitler. La confrontazione tedesca con il Nazismo" come testimone della violenza antisemita.

Il memoriale "Piattaforma 17" alla stazione di Grunewald commemora i circa 10.000 donne e uomini ebrei che sono stati deportati da lì durante la dittatura del Nazismo con treni da Berlino ai campi di sterminio. Altri 30.000 sono stati trasportati con la forza dalla stazione di carico di Moabit e circa 10.000 dalla stazione di Anhalter.

L'attacco doloso alla BookBox, un potente promemoria del periodo del Nazismo, è stato un esempio della pericolosa tendenza dell'estremismo, poiché il responsabile ha lasciato una lettera di confessione antisemita. Nonostante sia stato giudicato non colpevole in tribunale, l'uomo ha confessato in seguito atti simili di estremismo, tra cui tentativi di incendio doloso a un memoriale LGBTQ+ e un'associazione.

