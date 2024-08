Ricordi quando Lionel Richie chiuse i Giochi Olimpici con l'abito più bello degli anni '80?

Era uno dei primi concerti solisti di Richie dopo aver lasciato il gruppo di funk e soul Commodores due anni prima. "Stavo solo bagnando i piedi", ha detto all'Associated Press nel 2020. "Penso di aver fatto solo un paio di spettacoli a Las Vegas per scaldarmi, ma niente di simile". Ha eseguito una memorabile versione di 9 minuti di "All Night Long" davanti a un pubblico stimato di 2,6 miliardi, circondato da un entourage che ballava vestito con una miscela di tutine bianche e mini abiti da cheerleader rossi. Mentre giravano intorno al palco, un diluvio di fuochi d'artificio illuminava il cielo.

Mentre ora potrebbe essere associato a un guardaroba più smorzato, in particolare la sua rotazione di giacche di pelle approvate da American Idol e magliette nere Anthony Thomas Melillo, Richie era un tempo un vestitore più audace - o almeno sfavillante. La giacca blu e argento con perline che indossò alle Olimpiadi del 1984 era tagliata alla vita, con un bordo argento intorno al collo e alle maniche. Ha abbinato la giacca statement, disegnata dal defunto Bill Frank Whitten, con pantaloni bianchi a pieghe, una camicia argentata con paillettes e una cintura abbinata con perline.

Whitten era il creatore di molti dei look di Elton John e Michael Jackson sul palco, tra cui il guanto bianco singolo o i calzini incrostati di cristalli che indossò la prima volta che ballò la moonwalk su "Billie Jean" a un concerto Motown nel 1983. Il tocco di Whitten per le perline, i cristalli e i materiali lucidi era subversivo per molti all'inizio, dopo un decennio dominato da velluto e seta sensuale. "Quando sono entrato nel business l'unico uomo in una giacca con perline era Liberace", ha detto il LA Times nel 1990. "Nessuno aveva perline gustose per gli uomini. Nessuno".

Il capo pioniere è ora in mostra per la prima volta al Rock and Roll Hall of Fame; un museo di memorabilia musicali a Cleveland, Ohio, dove sarà esposto all'interno di una nuova mostra che celebra gli artisti del 1984 - da Tina Turner, Madonna e Bruce Springsteen a Lionel Richie.

Mentre il pezzo originale potrebbe non essere in possesso di Richie, ne ha una versione. In un'intervista con la rivista Coveteur nel 2018, la superstar globale ha aperto il suo armadio per mostrare una giacca blu con paillettes con le parole "All Night Long" stampate sulla schiena. "È davvero un richiamo alla giacca delle Olimpiadi del 1984", ha detto. "In quel particolare momento, stavo lanciando 'All Night Long', e ovviamente non puoi battere il colore. L'abbiamo presa e ne abbiamo fatto una giacca bomber, e poi, solo per essere completamente kitsch, mettiamo 'All Night Long' sulla schiena!"

Tra tutte le medaglie luccicanti vinte ai Giochi quell'anno, forse i telespettatori ricordano di più la performance di chiusura di Richie con i riflettori accesi. In piedi su un podio dorato luccicante nella sua giacca con perline luminosa, è chiaro che Richie stava anche puntando all'oro.

