- Ricordi aziendali dell'incidente rosso di sei minuti a Wolfsburg

Wolfsburg porta con sé alcuni ricordi non proprio piacevoli per il nuovo allenatore di Bayern, Vincent Kompany. I suoi incontri qui non sono stati certo felici. Il 22 marzo 2008, a 21 anni, Kompany mise piede per la prima e unica volta sul campo della Volkswagen Arena. Entrò in campo contro l'Hamburger SV all'81', ma sei minuti dopo ricevette due cartellini gialli e fu espulso.

Ridendo di gusto, Kompany spera in un secondo stint a Wolfsburg più fortunato, mentre si prepara a tornare in città con il Bayern Monaco per l'apertura della Bundesliga domenica (15:15 CEST/DAZN). "Il calcio può lanciarti palle curve del genere. L'importante è mantenere la giusta mentalità", ha detto Kompany durante una conferenza stampa, riflettendo sulla sua esperienza passata. All'epoca era ancora un giovane professionista.

Inizialmente, pensava di partecipare a una partita di DFB-Pokal. Dopo la partita, si scusò con i compagni nello spogliatoio, aggiungendo imbarazzo alla sua figuraccia. Ironia della sorte, la partita finì nel caos, con cartellini rossi che volavano da tutte le parti nel frenetico finale. Entrambe le squadre, VfL e HSV, ricevettero due cartellini rossi nella confusione.

Nonostante il debutto imbarazzante con l'Hamburger SV, che si concluse con un cartellino rosso, Kompany spera in un esito diverso questa volta, con il FC Bayern in visita a Wolfsburg per l'apertura della Bundesliga. Nel corso della sua carriera, Kompany ha imparato che il calcio può presentare sfide inaspettate, ma mantenere una mentalità positiva è fondamentale per superarle.

