Ricordate quando i Beckham andavano dappertutto in abiti coordinati?

Per prima cosa, chi può dimenticare quando andavano ovunque in abiti coordinati?

Intorno all'inizio del millennio, non si poteva aprire un giornale in Gran Bretagna senza vedere l'approccio colorato di Posh e Becks a ciò che oggi conosciamo come #coppiagoal.

Nel 2001, in occasione di una proiezione del film cult "Withnail and I", i due optarono per il marrone dalla testa ai piedi, con David che indossava uno sconsiderato trench in stile Matrix. Due anni dopo, in occasione degli MTV Movie Awards, hanno optato per un sottile ensemble bianco tempestato di gioielli (nella foto qui sopra, e successivamente immortalato da Madame Tussauds). Poi, naturalmente, c'è stato il matrimonio del 1999, in cui la coppia si è sposata in crema prima di trasformarsi in viola per tagliare la torta con una sciabola inutilmente grande.

Ma poche settimane prima c'era stato un momento di moda coordinata ancora più iconico.

Era l'apice della Beckham-mania quando la supercoppia si presentò in pelle dalla testa ai piedi a un party di Versace a Londra. Victoria stava per iniziare a registrare il terzo album delle Spice Girls e David aveva appena aiutato il Manchester United a vincere i campionati inglese ed europeo. Il loro primo figlio, Brooklyn, era appena nato e la coppia aveva da poco acquistato un'accogliente villa di famiglia soprannominata "Beckingham Palace" dai media.

In omaggio all'ospite della serata, gli abiti abbinati sono stati realizzati da Versace. La combinazione di giacca e pantaloni - abbastanza lucida da riflettere i flash dei paparazzi e più aderente di quanto ci si potesse aspettare negli anni '90 - ha rubato la scena ed è stata pubblicata sui giornali il giorno successivo.

Spesso si trascura il fatto che i capi erano decisamente inappropriati per la stagione. Dopotutto, era la metà di giugno (anche se le estati britanniche sono spesso così miti che si può indossare tutta la pelle senza sudare). Forse questo spiega perché sia David che Victoria hanno scelto di abbassare le cerniere dei loro colletti allacciati, lasciando che i più piccoli sprazzi di pelle facessero capolino attraverso quelle che di fatto diventavano scollature a buco di serratura. Tuttavia, per un look così audace, era quasi del tutto privo di atteggiamento. Sembravano una coppia di affabili motociclisti che si fermavano in un pub di un villaggio inglese per un succo d'arancia. David, dai capelli flosci, che completava l'outfit con un paio di mocassini a punta, non sembrava nemmeno convinto dell'idea.

Quella sera c'era un certo senso di vergogna nei suoi occhi, come se sapesse che un giorno si sarebbe pentito della decisione. E in effetti lo fece.

"Wow, l'abbiamo fatto davvero", ha scritto su Instagram, postando l'iconica immagine in occasione del suo anniversario di matrimonio nel 2017. Poco dopo, ha spiegato sulla rivista di H&M: "Erano di Versace. Ma questa è una di quelle in cui mi guardo indietro e mi chiedo: "A cosa stavamo pensando?". Ci ridiamo sopra. Mi ricordo che è davvero bello finché non lo fai in coppia".

Victoria, tuttavia, è stata meno disposta a rinnegare il passato. "Non mi guardo mai indietro e non rabbrividisco per nulla", ha dichiarato a Grazia nel 2018.

E perché dovrebbe? Innanzitutto, in quanto proprietaria di un marchio di moda rispettato - anche se solo di recente redditizio - Posh ha ora una reputazione sufficiente come stilista per schivare le domande sulle precedenti scelte di guardaroba.

Ma forse è ancora più importante: Gli abiti hanno fatto esattamente quello che dovevano fare.

L'ossessione del Regno Unito per la moda dei Beckham può essere stata in parte alimentata dallo sberleffo dei tabloid all'idea di una stravaganza da nouveau riche, ma la pubblicità è stata utile alla loro causa. Anche gli abiti più discutibili hanno contribuito a uno degli esercizi di brand building più riusciti dello spettacolo moderno.

Lo stile coordinato ha aiutato la coppia a trasformarsi dai singoli Victoria Adams e David Beckham al collettivo "Posh and Becks", un soprannome così diffuso da essere aggiunto al Collins Concise English Dictionary. La loro capacità di creare un'identità unitaria ha superato di gran lunga quella di predecessori come Hugh Grant e Liz Hurley, gettando al contempo le basi per le supercoppie a venire (e, a differenza di TomKat e Brangelina, la loro relazione è stata anche duratura).

Oggi i Beckham hanno un approccio molto più raffinato al gemellaggio. Il loro stile collettivo si è evoluto dalla copia al complemento. Prendiamo ad esempio l'elegante abito blu che hanno indossato a Buckingham Palace nel 2017, o gli outfit in cravatta bianca indossati al Met Gala, dove non sembravano fuori posto sul palcoscenico più importante dell'alta moda.

Certo, la pelle era brutta, ma almeno non erano Britney e Justin in jeans.

