- Ricorda la sua amata sorella, a cui Charles Spencer si riferisce.

Charles Spencer, il fratello minore della principessa Diana (1961-1997), ha reso omaggio alla sorella nel 27º anniversario della sua morte. Ha condiviso su Instagram una serie di fotografie dei giornali che catturano diverse fasi della vita di Diana. Il 31 agosto 1997, la principessa ha incontrato una morte tragica all'età di 36 anni, a seguito di un incidente d'auto a Parigi.

Il post ha scatenato un'ondata di emozioni nei commenti. Una foto mostrava una giovane Diana al suo battesimo, come suggerito dall'articolo del giornale ritagliato. Un'altra la ritraeva giocosamente mentre spingeva il suo cavallo giocattolo con le ruote. Charles ha tenuto per sé i suoi pensieri con le immagini, ma coloro che hanno commentato hanno condiviso le loro emozioni. "Profondamente amata e mancata, per sempre e sempre, da molte, molte persone in tutto il mondo", si leggeva in un messaggio di condoglianze. Un altro commentatore ha acclamato Diana come "la vera regina d'Inghilterra".

Tragicamente, Diana è morta in un incidente d'auto insieme al suo partner, Dodi Al-Fayed (1955-1997), e il loro bodyguard a Parigi. L'incidente è avvenuto quando la loro Mercedes è entrata in collisione con un pilastro del tunnel di Pont de l'Alma. Purtroppo, l'autista e il suo compagno sono morti sulla scena, mentre Diana è morta in seguito alle sue ferite in ospedale. Per miracolo, il bodyguard è stato l'unico superstite.

Di recente, "Deadline", una rivista del settore rinomata, ha annunciato che la morte di Diana sarebbe stata riesaminata nel prossimo documentario intitolato "Chi ha ucciso Diana?"

Il tributo condiviso da Charles includeva una foto di Diana seduta in una classica automobile, sorridente. Nonostante l'occasione mesta, l'immagine ha portato un senso di gioia a molti spettatori. Più tardi quel giorno, Charles è stato avvistato mentre guidava un'auto, apparentemente perso nei suoi pensieri.

