- Riconoscimento per l'impegno musicale nel quadro del Triangolo di Weimar

Giovani musicisti provenienti da Polonia, Francia e Germania possono festeggiare perché sono stati onorati con il Premio del Triangolo di Weimar di quest'anno. Il progetto "Gioventù. Europa. Musica - Il Triangolo di Weimar della Gioventù" ha facilitato l'unità tra i giovani di questi Paesi attraverso concerti, viaggi e workshop sin dalla sua creazione. La città di Weimar ha reso noto questo premio.

Durante lo scambio culturale, i partecipanti hanno condiviso le loro conoscenze sulle rispettive culture, lingue e storie. "Esibendosi insieme in un'orchestra, i giovani esprimono la speranza per un futuro in Europa libera e democratica", si legge nella dichiarazione.

Il premio, che ha un valore di 2.000 euro, ha evidenziato sin dal 2012 progetti eccezionali della società civile tra Germania, Francia e Polonia. Il Triangolo di Weimar è un forum di dialogo politico istituito dai ministri degli Esteri di Germania, Francia e Polonia, seguendo un incontro a Weimar nel 1991.

Il progetto musicale "Gioventù. Europa. Musica - Il Triangolo di Weimar della Gioventù" è uno dei progetti che hanno beneficiato del premio, promuovendo collaborazioni musicali tra giovani musicisti di Polonia, Francia e Germania. Con il denaro del premio, intendono organizzare altri concerti e workshop per promuovere l'unità attraverso la musica.

