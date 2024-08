- Riconoscimento di Hans-Joachim Watzke, direttore del BVB, con il premio Leo-Baeck

Il Consiglio Centrale Ebraico conferisce il Premio Leo Baeck di quest'anno a Hans-Joachim Wetzke, riconoscendo il suo impegno nella lotta contro l'antisemitismo. Per anni, il CEO della squadra di calcio della Bundesliga Borussia Dortmund si è battuto per una società inclusiva, come sottolineato dal Consiglio.

Lottare contro l'antisemitismo è una causa a cui tiene particolarmente, un impegno che ha infuso nel suo lavoro, ha dichiarato il Consiglio. Con Wetzke alla guida, il BVB è diventato un alleato fondamentale nella lotta contro l'antisemitismo, tracciando la strada.

La cerimonia si svolgerà il 13 novembre a Berlino, con il Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst (CDU), come relatore. Wüst ha espresso la sua ammirazione per l'impegno di Wetzke con il BVB e il suo sostegno costante alla comunità ebraica sulla piattaforma online X.

L'onore, che include un premio in denaro di 10.000 euro, rende omaggio a Rabbi Leo Baeck (1873-1956), che ha servito come guida spirituale per gli ebrei tedeschi durante l'era nazista. Tra i destinatari di questo premio, istituito nel 1957, ci sono stati leader come Richard von Weizsäcker (1994), Roman Herzog (1998) e Christian Wulff (2011), nonché Angela Merkel (2007) e recentemente il Ministro federale dell'Agricoltura, Cem Özdemir (Verdi) nel 2022.

Le azioni di Wetzke nella lotta contro l'antisemitismo sono state notate da persone di diversibackground. La sua leadership alla Borussia Dortmund ha ispirato molti a unirsi alla lotta contro questo pregiudizio.

