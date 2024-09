- Riconoscimento di eccezionali risultati nella neuroscienza: Erin Schuman, rinomata ricercatrice americana

Erin Schuman, neuroscienziata statunitense, riceverà il Premio Europeo della Scienza Körber il 20 settembre a Hamburg. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella Grande Sala del Municipio, come annunciato dalla Fondazione Körber in una dichiarazione del mercoledì. Il premio, del valore di un milione di euro, celebra Schuman come pioniere nella neurobiologia per la sua scoperta su come le proteine vengono prodotte alle sinapsi, i punti di connessione tra i neuroni. Questo processo è fondamentale per la comunicazione dei neuroni, la memorizzazione e lo sviluppo del cervello. Le proteine servono da mattoni per tutte le cellule, facilitando l'interazione tra miliardi di neuroni. Prima della scoperta di Schuman, si credeva che le proteine fossero sintetizzate nei corpi cellulari dei neuroni. La Fondazione Körber ha evidenziato che gli studi di Schuman hanno rivoluzionato la nostra comprensione del cervello.

Ricerca sui Trattamenti delle Malattie del Cervello

Con i fondi del premio, Schuman intende concentrarsi sulle alterazioni delle proteine neuronali associate alle malattie del cervello. Questa ricerca potrebbe portare a nuovi trattamenti per disturbi come la malattia di Huntington, che causa problemi motori, e il sindrome di Fragile X, che porta alla disabilità intellettuale. Schuman ha riconosciuto: "C'è una crescente evidenza che molte malattie cerebrali sono fondamentalmente condizioni legate alle sinapsi".

incoraggiare le Donne nella Ricerca

A 61 anni, Schuman ha diretto l'Istituto Max Planck per la Ricerca sul Cervello a Francoforte sul Meno dal 2009. Originaria della California, ha conseguito una laurea in psicologia presso l'Università della California del Sud e un dottorato in neuroscienze presso l'Università di Princeton. Oltre alla sua ricerca, Schuman è un'attivista per l'aumento del numero di donne nella comunità scientifica e per l'aumento delle opportunità educative per i giovani. Ha collaborato con i colleghi per affrontare la storia del suo istituto durante l'era nazista.

Il Premio Europeo della Scienza Körber, assegnato annualmente dal 1985, è uno dei premi di ricerca più prestigiosi del mondo. I vincitori sono tenuti a destinare il 90% del premio in denaro di un milione di euro alla ricerca e alla comunicazione scientifica, con solo il 10% a loro disposizione per le spese personali.

