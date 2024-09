Riconoscimento delle qualifiche internazionali supplementari di infermieri da parte delle autorità

Nel corso dell'ultimo anno, c'è stato un aumento del 25% delle approvazioni di qualifiche professionali straniere da parte delle autorità tedesche rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio federale di statistica. La maggior parte delle approvazioni è stata concessa alle infermiere. La Germania ha ricevuto il maggior numero di richieste dalla Turchia. Dal 2016, il numero complessivo di richieste è quasi raddoppiato.

La Germania ha assistito a un trend crescente nel tasso di accettazione delle qualifiche dei professionisti della forza lavoro straniera, con l'Ufficio federale di statistica che ha segnalato 65.300 approvazioni lo scorso anno. Questo aumento è stato notevolmente superiore al 12% osservato nell'anno precedente. Circa 800 approvazioni sono state respinte.

Circa il 70% delle approvazioni riguardava professioni mediche. Più della metà di tutte le approvazioni (56%) erano per le qualifiche infermieristiche. Le infermiere erano seguite dai medici (14%), dagli ingegneri, dagli educatori e dal personale docente (10%).

Su 61.300 richieste, il 94% è stato presentato da non tedeschi. Una su dieci delle qualifiche approvate è stata rilasciata in Turchia. A seguire c'erano Bosnia ed Erzegovina, Filippine, Tunisia, Siria, India e Ucraina.

Le nuove richieste sono aumentate del 26% a 62.100 lo scorso anno. In totale sono stati gestiti 81.700 procedimenti. Dal 2016, quando sono iniziati i sondaggi statistici, le richieste sono quasi raddoppiate.

L'aumento delle approvazioni delle qualifiche professionali straniere in Germania, in particolare nei campi medici come le infermiere, può contribuire positivamente al sistema di cura del paese. Di conseguenza, la Germania ha assistito a un significativo afflusso di professionisti infermieristici da paesi come la Turchia, che rappresentano un numero sostanziale di qualifiche approvate.

