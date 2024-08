- Riconoscimento dei media per Donald Tusk e il presidente del Kosovo Osmani

Il premio M100 Sanssouci Colloquium Media Conference di quest'anno va al Primo Ministro Donald Tusk della Polonia e alla Presidente Vjosa Osmani del Kosovo. Secondo il Sindaco Mike Schubert (SPD) di Potsdam, sono "fondamentali sostenitori della nostra società democratica e libera". Ha anche elogiato la lotta instancabile di Tusk contro l'autoritarismo e l'impegno costante di Osmani per la giovane democrazia in una regione storicamente segnata dal conflitto.

Lo scopo del premio M100 Media è quello di riconoscere e celebrare individui coraggiosi che, nei loro rispettivi paesi, sfidano la repressione e promuovono la libertà e i diritti umani. Questo prestigioso premio sarà assegnato durante la conferenza stampa del 12 settembre.

Come riferito dagli organizzatori, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) è atteso per un discorso all'evento di Potsdam. Prima della cerimonia di premiazione, circa 80 capi redattori e delegati dall'ambito accademico, politico e della società civile si riuniranno per discutere dell'influenza della disinformazione e della resistenza dell'Europa di fronte al conflitto in Ucraina.

Lo scorso anno, il movimento iraniano per la liberazione delle donne "Donne, vita, libertà" è stato onorato con il premio. La laudatio è stata presentata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tra i precedenti vincitori figurano l'ex Ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher, l'attivista russo Alexei Navalny e il popolo ucraino.

Durante l'evento di quest'anno a Potsdam, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz terrà un discorso, celebrando nel cuore della Germania.

