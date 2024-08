Riconoscere i potenziali rischi di crollo del balcone: quali sono gli indicatori da tenere d'occhio?

Incidenti come quello recente di Amburgo dimostrano: quando i balconi cedono, può essere letale. Un esperto spiega come riconoscere i segni di danni e quando un balcone ha superato il suo limite di carico.

Un balcone che crolla improvvisamente verso il basso: una situazione terrificante ha causato una vittima a Amburgo a metà agosto, con cinque persone che sono precipitate per diversi metri. Le autorità stanno indagando sulla causa del tragico incidente. Guardando il tuo balcone, potresti ora chiederti: come puoi accertarti che non stia per cedere?

Secondo il professor Norbert Gebbeken, presidente della Camera degli Ingegneri Edili della Baviera, questi incidenti sfortunati sono relativamente rari. Tuttavia, il fatto non incoraggiante è che è spesso difficile per gli inquilini o i proprietari di casa rilevare eventuali danni intorno al loro balcone.

"Naturalmente, puoi sempre controllare se si sta sviluppando muschio o alghe sui balconi. Questo suggerisce che l'umidità potrebbe infiltrarsi nella struttura", dice Gebbeken. Tuttavia, poiché i balconi sono generalmente coperti da piastrelle o da qualche tipo di rivestimento, è piuttosto difficile per gli inquilini e i proprietari capire cosa sta accadendo sotto.

Le crepe sono più evidenti dall'alto

Le crepe nel balcone sono generalmente visibili dall'alto, ad esempio da chi si trova sul balcone di un piano inferiore. Sono un segno evidente. "Se una crepa è visibile su un comune balcone in cemento armato a cantilever, è probabilmente troppo tardi", dice Gebbeken. In tal caso: non utilizzarlo, avvisa il tuo proprietario o, se sei il proprietario, consulta specialisti dei danni strutturali - come gli ispettori edili.

Le camere degli ingegneri mantengono registri di esperti. "Hanno esperienza, sanno dove cercare, hanno misuratori di umidità e telecamere che possono guardare all'interno delle cavità", dice Gebbeken.

È anche consigliabile cercare l'aiuto degli esperti se specifici componenti dei balconi in legno mostrano deformazioni o sembrano leggermente storti.

Prudenza nell'installare piscine

La prevenzione è sempre la miglior medicina: sebbene i proprietari di casa in Germania non siano tenuti a far ispezionare regolarmente il loro balcone senza un motivo specifico, Gebbeken consiglia di farlo ogni dieci anni, secondo la guida VDI 6200 dell'Associazione degli Ingegneri Tedeschi. "Se il balcone viene utilizzato non solo dagli inquilini, ma anche per scopi come un ristorante o simili, dovrebbe essere ispezionato ogni tre o cinque anni", dice Gebbeken.

E i residenti possono fare la loro parte: assicurati di non sovraccaricare il tuo balcone. Sono generalmente progettati per sostenere da 350 a 500 chilogrammi per metro quadrato. "Ciò significa che quattro, cinque, sei o anche sette persone possono stare comodamente su un metro quadrato di balcone. Ma non ci starebbero tutte insieme su un metro quadrato", dice Gebbeken. "L'uso

