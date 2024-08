Riconnesso con un vecchio amore natalizio risalente a oltre 15 anni fa, la situazione che ne è seguita ha preso una svolta inaspettata.

Sguardi incrociati sulla pista da ballo. Sorsi di drink sulla spiaggia, uno accanto all'altro. Tentativo di scalare una montagna in piena notte. Nuotare sotto la copertura del buio. Ridere insieme mentre correvano sulle spiagge sabbiose.

"Ricordo di aver pensato, è un individuo straordinario, dal momento in cui l'ho incontrato", ha condiviso Alex con CNN Viaggi oggi. "Sai quando incontri qualcuno e sei subito sulla stessa lunghezza d'onda? È stato così facile conversare con Ola. Si è adattato perfettamente."

"Quando ho visto Alex, sono rimasto senza parole", racconta Ola a CNN Viaggi. "Mi sono preso una cotta per lei dal primo momento in cui ci siamo incontrati. Era sempre stata una persona unica per me, fin dalla prima sera."

Per oltre quindici anni, Alex e Ola erano fuori contatto, vivevano vite separate, felicemente in relazioni con altre persone. Raramente pensavano l'uno all'altro. Quando lo facevano, era con una nostalgica tenerezza per una notte che non avrebbero mai dimenticato, ma che avevano spinto saldamente nel passato.

Avanti veloce al 2020 e Alex e Ola si sono entrambi ritrovati single. Un messaggio inaspettato ha risvegliato i sentimenti e ha dato il via a un inaspettato secondo capitolo.

Una notte indimenticabile

Le strade di Alex e Ola si sono incrociate quando avevano entrambi poco più di vent'anni, entrambi in vacanza sull'isola di Ko Phi Phi, in Thailandia - famosa per le sue spiagge bianche e le scogliere di calcare mozzafiato, tutte circondate da acque cristalline blu.

Era il 2004. Alex, una tedesca che aveva appena lasciato il suo lavoro di PR della moda a Londra per viaggiare per il mondo con la sua migliore amica, ha incontrato Ola, uno studente di ingegneria svedese che esplorava spontaneamente il sud-est asiatico. Alex e Ola si sono incontrati in un bar affollato e hanno trascorso l'intera notte insieme sull'isola.

"Eravamo destinati a condividere solo quella sera", ricorda Alex. "Avrei dovuto lasciare Ko Phi Phi il mattino successivo. Non ci siamo neanche scambiati i contatti."

Tuttavia, Alex e la sua amica hanno perso la prima nave del mattino. Rendendosi conto che non avrebbero potuto prendere la successiva fino al giorno successivo, le due donne sono tornate nella loro guesthouse. Hanno incontrato Ola mentre camminavano per la strada. Alex ricorda il sorriso luminoso di Ola quando è riapparso inaspettatamente.

"È stato incredibilmente fortunato che Alex abbia perso quella nave", dice Ola oggi.

Alex e Ola hanno fatto piani per incontrarsi di nuovo quella sera, visitando diversi bar e spiagge prima che Alex e la sua amica riuscissero a prendere la nave il giorno successivo. Questa volta, Alex si è assicurata di dare a Ola il suo indirizzo email. I due viaggiatori hanno promesso di rimanere in contatto. C'è stato anche il discorso di riunirsi più tardi a Bali.

"Ma non è successo", dice Alex.

"Ci siamo rimasti senza soldi", spiega Ola. "Così non siamo mai arrivati a Bali."

Invece, Alex e Ola sono rimasti in contatto nei mesi successivi via email e messenger istantaneo, aggiornandosi sui rispettivi viaggi.

"Eravamo praticamente in contatto ogni giorno", ricorda Alex. "Eravamo in contatto molto durante i nostri viaggi in sud-est asiatico. Poi sono andata in America per altri tre mesi, e Ola è tornato in Svezia, ma sembravamo continuare a mandarci email e rimanere connessi."

Quando Alex è tornata a Londra nell'inverno del 2004, Ola ha prenotato subito un biglietto aereo per visitarla.

"È venuto per un lungo weekend con uno dei suoi migliori amici", ricorda Alex. "Ma non è successo niente di che."

Entrambi Alex e Ola sono tornati dalla loro reunion di Londra un po' delusi. La loro connessione in Thailandia era sembrata unica e speciale, e avevano entrambi aspettato con ansia le email dell'altro. L'idea che non avessero un futuro insieme era amara.

"Immagino che semplicemente non fosse il momento giusto", è stata la conclusione di Alex.

Per quanto riguarda Ola, sentiva che una relazione con Alex era fuori dalla sua portata - nonostante i suoi sentimenti per lei.

"Come ho detto, mi sono preso una cotta per Alex dal primo momento in cui l'ho vista, e ho pensato che fosse un incredibile persona e una bellissima donna", dice Ola. "Ma ho anche pensato che fosse così figa, così bella, che viveva in un'altra città così lontana da me - sembrava un po' irraggiungibile per me."

Nonostante la delusione per la visita a Londra, Alex e Ola sono rimasti buoni amici e hanno continuato la loro corrispondenza. Quando è esploso Facebook, si sono collegati lì.

"Ma poi, è successo nella vita", dice Ola. "Ci siamo messi in contatto sempre meno, abbiamo parlato sempre meno..."

Alla fine, le email sono diminuite. Alex ha iniziato una relazione con un uomo a Londra. Poi Ola si è innamorato, si è sposato e ha avuto figli con un'altra persona. Sono rimasti connessi sui social media, ma non si sono mai interagiti online. Alex non sapeva nemmeno che Ola era sposato - non postava quasi nulla, e non era più sulla sua lista di persone da seguire.

Per oltre un decennio, Alex e Ola hanno messo l'uno l'altro saldamente nel passato - un caro ricordo della loro ventina, ma nient'altro.

Poi un giorno, Alex ha inviato a Ola un messaggio inaspettato.

"Quindi, perché ho inviato quel messaggio? Chi lo sa", mormora Alex, riflettendo sull'incidente. "Immagino che fosse a causa dell'intervento divino di Facebook. Stavo scorrendo Facebook intorno al suo compleanno o il giorno dopo, solo per trovare un sacco di messaggi di auguri sul suo profilo. Ho pensato di unirmi e augurargli 'buon compleanno'. Tutto qui."

Quando il messaggio è apparso sullo schermo, Ola è rimasto senza parole. Fresco di una separazione e considerando un tuffo di nuovo nel mondo degli appuntamenti, si è trovato in una situazione insolita.

"Ero nervoso, amico", ricorda. "Non riuscivo a capire se dovessi rispondere o meno. Pensavo tra me e me, 'Cosa vuole Alex da me?' Tutti questi sentimenti che mi attraversano perché del nostro piccolo incontro in Thailandia."

"And that's how our chat began," he chuckles.

Strangamente, la magica connessione che avevano condiviso sulla spiaggia di Ko Phi Phi era riemersa come se il tempo si fosse fermato per loro. Era come se non fosse passato alcun tempo, eppure sembrava che il momento fosse proprio giusto. Hanno iniziato a parlare di incontrarsi di persona lì e subito.

"Quattro settimane dopo, eccomi lì, in piedi nella hall di un hotel di Berlino, a chiedermi se dovessi fare il check-in o buttarmi tra le sue braccia," ride Alex. "Riconnettersi era sembrato completamente naturale - emozionante, ma anche così familiare."

Ola ha parlato dell'attimo in cui l'ha rivista dopo quasi vent'anni.

"È stato surreale e incredibilmente emozionante," ammette.

Hanno trascorso il weekend a Berlino passeggiando nei parchi, mangiando all'aperto e recuperando il tempo perduto.

"Ci siamo trovati subito e abbiamo passato il miglior weekend possibile," dice Alex.

Determinati a non rimandare la felicità, hanno deciso di rendere ufficiale la loro relazione, rendendosi conto che la vita era troppo breve per aspettare domani.

"Abbiamo deciso subito che volevamo stare insieme," spiega Alex.

Durante l'estate del 2020, si sono incontrati ogni quattro o cinque settimane, a seconda delle regole del lockdown, visitandosi a Londra e in Svezia.

"In autunno ho conosciuto i suoi figli, che ho adorato subito," dice Alex.

Sei mesi dopo la reunion, Alex ha deciso di trasferirsi in Svezia con il suo amato cane, Wolfgang, senza mai guardarsi indietro.

"È successo tutto molto in fretta, ma si sentiva giusto," dice Alex. "Sin dal primo momento in cui l'ho incontrato, ho sempre pensato che fosse un ragazzo speciale. E quel sentimento speciale che avevo per lui allora, è diventato ancora più forte con il tempo."

Ola sorride ricordando quando le ha chiesto di andare a vivere con lui.

"Ero pazzamente innamorato," confessa. "Non ho considerato i 'se', volevo solo stare con lei il prima possibile."

Sensibile ai sentimenti dei figli e dell'ex moglie, Ola ha riflettuto attentamente sulla situazione.

"Ho preso il tempo per valutare la situazione con i bambini," dice Ola. "Volevo assicurarmi che funzionasse per tutti."

Accettare i figli di Ola è stato facile per Alex.

"È un padre fantastico e una persona ancora migliore," dice. "Il suo amore per i suoi figli è bellissimo da vedere."

Un anno dopo il trasferimento, hanno acquistato una casa insieme a Malmó, in Svezia, e vivono ancora una vita felice insieme. Alex gestisce un centro di addestramento per cani, mentre Ola insegna.

"Trasferirmi in Svezia è stata una scelta ovvia per me," dice Alex. "Anche se a volte mi manca Londra, la nostra storia d'amore mi fa sentire immensamente fortunata."

Lo scorso luglio hanno celebrato i quattro anni dalla loro reunion.

"Quando ripenso a quella sera in cui ci siamo incontrati, mi sento un po' spaventato," dice Ola. "Ci siamo conosciuti sulla pista da ballo, abbiamo passato una serata fantastica, ma non ci siamo scambiati i contatti. La fortuna deve averci assistito quella sera, e da lì tutto è andato al suo posto."

"Il destino ci ha fatto incontrare," annuisce Alex. "Ci ha dato due opportunità e le abbiamo colte. Abbiamo una storia di vent'anni, ma allo stesso tempo non ce l'abbiamo."

Sulla parete della loro casa di Malmó c'è una cornice di vetro trasparente che contiene due foto. Da un lato c'è la loro prima foto, un po' brilla, dalla Thailandia, quando erano ventenni. Pensavano che sarebbe stata l'ultima foto insieme. Dall'altro lato c'è una foto recente della loro vita a Malmó, sorridenti e innamorati.

"Le cambiamo ogni tanto, lo facciamo da circa vent'anni, ed è divertente," dice Alex. "La nostra connessione ha mantenuto lo stesso spirito di

