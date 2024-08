"Ricomincia a funzionare": Hoeneß prende in esame il caso Tuchel

Tutto nuovo per il FC Bayern. Ma non tutti i responsabili del campione in carica guardano solo al futuro. L'onorario presidente Uli Hoeneß fa un paragone che l'ex allenatore Thomas Tuchel potrebbe non apprezzare. Il reparto d'attacco ha anche una dichiarazione pronta per la sfida di Leverkusen.

Uli Hoeneß si aspetta una reazione di ribellione dai campioni tedeschi detronizzati del FC Bayern Monaco nella prossima stagione. "I nostri giocatori che non sono diventati campioni sono tutti piuttosto arrabbiati e vogliono dimostrare che è stato un passo falso", ha detto il presidente onorario di Monaco a un evento di sponsorizzazione per le calciatrici del Bayern con la latteria Ehrmann a Rottach-Egern.

"Io ho la sensazione che i nostri stanno facendo un buon lavoro. Sono abbastanza sicuro che avremo una squadra che può diventare campione tedesco", ha sottolineato Hoeneß. "Leverkusen avrà anche una squadra molto forte. Ma il FC Bayern è già ben equipaggiato". Secondo Hoeneß, il campione è "sempre il favorito". Leverkusen è diventato campione per la prima volta imbattuto. Ma Hoeneß si aspetta "un'altra musica" questa stagione.

Il patron del Bayern ha riferito di aver incontrato anche il nuovo allenatore di Monaco Vincent Kompany. "C'è lavoro che viene fatto, e questo è qualcosa che ci è mancato", ha detto Hoeneß soddisfatto e ha chiarito su richiesta: "Penso che sia stato fatto troppo poco lavoro".

"Molto fiducioso che saremo di nuovo in cima l'anno prossimo"

Nella scorsa stagione, il FC Bayern era ancora allenato da Thomas Tuchel. La squadra di Monaco ha mancato il campionato per la prima volta in dodici anni. although fans initially spoke out for the coach to stay, the agreement made during the second half of the season that Tuchel would leave the club at the end of the season remained in place. After a turbulent search for a coach, in which DFB coach Julian Nagelsmann and the Leverkusen champion coach Xabi Alonso were also on the candidate list, Vincent Kompany, who came from FC Burnley, was finally appointed new coach at the Säbener Straße. "Sono molto, molto fiducioso che saremo di nuovo in cima l'anno prossimo", ha espresso Hoeneß.

Il FC Bayern affronterà un duro test sabato (18:30) a Londra contro il Tottenham Hotspur. La squadra dell'allenatore Kompany inizierà la sua stagione competitiva il 16 agosto nel DFB-Pokal contro la neopromossa SSV Ulm.

