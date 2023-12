Notizie salienti

Rickie Fowler: Il golfista forma i 'Fab Four' dopo aver fatto irruzione nei 'Big Three' dello sport

Rickie Fowler vince ad Abu Dhabi e raggiunge il n. 4 del mondo

Si unisce a Jordan Speith, Jason Day e Rory McIlroy nei nuovi "Fab Four".

Fowler ancora a caccia del primo titolo major

Spieth (2), Day (1), McIlroy (4) sono tutti vincitori di major

"Rickie rocks" è il grido alternativo dei giovani che hanno assistito alla vittoria di Rickie Fowler all'European Tour di Abu Dhabi.

Le scarpe da ginnastica alte di Fowler hanno portato la moda del golf in una nuova era ad Abu Dhabi

Qualunque sia la vostra posizione, non c'è dubbio che il giovane americano - il "pifferaio magico" del cool per la generazione di Snapchat - abbia fatto scuola con il suo abbigliamento "nu-skool", facendo esplodere un tornado nella moda del mondo del golf.

Piuttosto che essere tutto bocca e niente pantaloni, Fowler fa parlare di sé. Un gioco di golf che lo ha portato al quarto posto mondiale in carriera e una splendida collezione di passi, alcuni anche con gambe elastiche.

Con Tiger Woods in declino seriale e altri grandi nomi della sua generazione come Phil Mickelson che hanno superato i 45 anni, il golf ha bisogno di una nuova scena e di nuove stelle.

Il 2015 stellare di Jordan Spieth, insieme all'ascesa di Rory McIlroy e all'alba di Jason Day, ha fatto pensare a molti che ci fosse un nuovo "Big Three", in grado di eguagliare la leggendaria rivalità di Arnold Palmer, Jack Nicklaus e Gary Player di un tempo.

Il racconto era chiaro, ma Fowler si è fatto strada con la forza. Prima ancora di decollare, i "Big Three" sono diventati i "Fab Four". Come ha detto Ewan Murray, scrittore di golf del Guardian: "L'aristocrazia del golf si è allargata a un quartetto".

"Tutti e tre hanno giocato in modo straordinario", ha detto Fowler ai giornalisti dopo il suo successo ad Abu Dhabi, riflettendo sui risultati di Spieth, Day e McIlroy. "L'obiettivo finale di quest'anno è vincere un major... poi forse potrò unirmi al gruppo".

Spieth, tuttavia, non è convinto che esista un'élite di tre o addirittura quattro giocatori, affermando che ognuno dei primi cinque-dieci giocatori del mondo può lasciare il segno. " Penso che sia ancora troppo presto per questi discorsi", ha dichiarato al Guardian.

Golfisti 'rockstar

Il golf ha avuto altre rivalità dopo l'asse Palmer, Nicklaus, Player, ma dall'inizio dell'era Woods nel 1997 ci sono stati pochi contendenti costanti per la sua corona. David Duval, Vijay Singh, Ernie Els e Mickelson hanno avuto un ruolo importante, ma nel suo periodo di gloria Tiger era intoccabile.

Ora, però, proprio quando le notizie suggerivano che il golf stava crollando in termini di popolarità e di numero di giocatori, è arrivata una nuova generazione di golfisti "rockstar".

Spieth (a sinistra), Fowler e McIlroy (a destra) stanno cavalcando l'onda del successo nel golf

Il ventiduenne Spieth è il numero 1 al mondo dopo aver vinto due volte il Major l'anno scorso e aver sfiorato il tris di fila prima di conquistare la FedEx Cup a fine stagione. Il texano non sarà esattamente rock 'n roll, ma come modello di comportamento con un tocco di X-Factor è esemplare.

"Tiger, Phil, Rory, questi ragazzi hanno fatto più di me nel gioco del golf e io voglio cercare di arrivare a quello che hanno fatto loro", ha detto Spieth ai giornalisti ad Abu Dhabi. "Voglio che il mio nome entri nella storia per quante più cose possibili. Questo è il mio pensiero, perché sono meno soddisfatto di quello che è successo e più affamato di provare a continuare".

A 28 anni, Day è il nonno del gruppo, ma la sua svolta major all'U.S. PGA dello scorso anno, nel mezzo di una formidabile serie di risultati, lo ha elevato a numero 2 del mondo.

Forse non ha il fascino degli altri, ma Day compensa con una storia avvincente: la perdita del padre a 12 anni, l'alcol e i problemi da adolescente, la morte di otto parenti nel tifone Haiyan nelle Filippine e una battaglia continua contro le vertigini.

Il ventiseienne McIlroy ha già quattro major al suo attivo e l'ex numero 1 del mondo avrebbe potuto averne di più se non fosse stato per un infortunio di calcio che gli ha tolto una parte dell'anno scorso.

Quando McIIroy ha conquistato il titolo U.S. PGA 2014, poche settimane dopo aver vinto il British Open a Hoylake, si è unito a Woods, Nicklaus e al dilettante Bobby Jones come unici giocatori dell'ultimo secolo a vincere quattro major prima di aver compiuto 26 anni.

Al nordirlandese manca solo il Masters per completare la serie, un grande slam in carriera con tutti e quattro i titoli major. Solo cinque giocatori hanno raggiunto questo traguardo: Gene Sarazen, Ben Hogan, Player, Nicklaus e Woods.

Sarà anche uno dei giocatori più bassi del tour, ma McIlroy colpisce la palla a un chilometro di distanza, il che fa salire il polso del pubblico, inoltre è aperto, onesto e i ragazzi lo adorano.

"Mi piace la sua grinta. Ha un po' di spavalderia, è un po' presuntuoso ma non offensivo", ha detto Nicklaus ai giornalisti nel 2014.

Appassionato di moto da cross

E poi c'è Fowler.

Conosciuto per i suoi abiti arancioni la domenica in omaggio alla sua alma mater Oklahoma State e per la sua predilezione per i cappellini da baseball oversize, sarebbe facile liquidare il ragazzo californiano come prima di tutto un cavallo da corsa e poi un golfista.

Ma Fowler, 27 anni, ha un'impresa tutta sua: nel 2014 ha raggiunto Nicklaus e Woods come unici giocatori ad essersi piazzati tra i primi cinque in tutti e quattro i moderni major in una stagione.

Forse non è ancora riuscito ad aggiudicarsi uno dei grandi premi, ma con la vittoria nel Players Championship dello scorso anno - soprannominato il "quinto" major - così come nello Scottish Open e nel prestigioso Deutsche Bank Championship, l'appassionato di dirt bike con l'aspetto di Elvis ha dimostrato che si può essere cool e competitivi.

Il fatto che Fowler abbia battuto Spieth e Mcllroy ad Abu Dhabi - oltre all'allora quinto classificato Henrik Stenson - dà ulteriore credito alle sue affermazioni sui "Fab Four".

Nonostante ciò, con Spieth, Day e McIlroy che si sono scambiati il primo posto in classifica dall'agosto 2014 - e con cinque degli ultimi sei major tra loro - Fowler sa di avere ancora del lavoro da fare.

"Ho gli occhi puntati sul numero 1, sarebbe l'obiettivo finale, ma mi trovo di fronte a una concorrenza piuttosto agguerrita", ha detto Fowler ai giornalisti ad Abu Dhabi".

Nel complesso, la stagione golfistica che precede il Masters sarà una lunga prova generale.

Augusta, in aprile, sarà il palcoscenico spettacolare su cui mettere in mostra il talento dei "Fab Four".

Resta da vedere chi riuscirà a fare i colpi di scena e a gridare nel migliore dei modi. Ma al Masters non si corre.

Leggi: Nicklaus: non mi dispiace morire senza un soldo

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com