Rickey Smiley piange la morte del figlio Brandon

L'anziano Smiley ha condiviso la triste notizia del figlio 32enne in un video sul suo account Instagram verificato.

"Mio figlio, Brandon Smiley, è morto questa mattina. Sto per prendere un volo per Birmingham", ha detto Smiley.

Il popolare conduttore radiofonico non ha condiviso la causa del decesso o altri dettagli. Ma ha chiesto ai suoi seguaci di pregare per la sua famiglia in questo momento difficile.

"Pregate. Siate forti", ha detto. "Pregate per la madre e i fratelli di mio figlio".

Smiley ha anche chiesto preghiere per la figlia di suo figlio, Storm.

Il sindaco di Birmingham Randall Woodfin ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Smiley su Twitter.

"Sono devastato dalla notizia che il mio amico @RickeySmiley ha perso suo figlio Brandon", si legge nel tweet. "Rickey ha dato così tanto alla nostra città; questo è il momento in cui dobbiamo restituirglielo. Unitevi a me per stringere le nostre braccia intorno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Preghiamo per te, Rickey".

Il "Rickey Smiley Morning Show" è un programma radiofonico diffuso condotto dal comico e attore stand-up. Smiley è anche co-conduttore dello show televisivo "Dish Nation". I telespettatori hanno conosciuto la sua famiglia nella serie reality di TV One "Rickey Smiley For Real", che si è concentrata sulla sua vita di artista e padre.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Smiley per ulteriori commenti.

Fonte: edition.cnn.com