- Ricken, capo del BVB: "Non dobbiamo escludere i titoli"

Il nuovo CEO del Borussia Dortmund, Lars Ricken, non si nasconde dietro le sue ambizioni e quelle dei giocatori del club di calcio. "Vogliamo competere per i titoli e ovviamente vogliamo vincerne uno alla fine", ha detto il 48enne durante una conferenza stampa. È questo il loro stato d'animo. "Non posso promettere un titolo, ma non posso nemmeno escluderne uno", ha aggiunto. Teoricamente, ci sono diverse possibilità con la Bundesliga tedesca, la DFB-Pokal, la Coppa del Mondo per club e la Champions League.

Ricken è molto soddisfatto dei trasferimenti finora, dicendo: "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi di trasferimento nelle rispettive posizioni". Finora, Dortmund ha firmato il difensore centrale Waldemar Anton (VfB Stuttgart), il centrocampista centrale Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) e il terzino destro Yan Couto (Manchester City). "Avevamo tutti e quattro i giocatori nel mirino e sono estremamente felice di averli firmati", ha detto Ricken.

La nuova strategia del Dortmund sotto Ricken potrebbe potenzialmente vederli sfidare per i titoli non solo nella Bundesliga, ma anche nelle competizioni internazionali come la Champions League e la Coppa del Mondo per club, data la ricca storia calcistica della Germania. L'attività di trasferimento recente del club, compreso il firma

