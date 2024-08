- Richieste di carta del ministero leggermente inferiori - costi più elevati

Il consumo di carta dello stato del Hessian ha subito un leggero calo rispetto all'anno precedente. In totale, i ministeri dello stato e le loro aree subordinate hanno ordinato circa 298,36 milioni di fogli di carta copiativa nel 2023, come rivelato da un'inchiesta parlamentare della fazione FDP nel parlamento dello stato. Nel'anno precedente, era ancora di 331,998 milioni di fogli di carta. I costi per gli ordini di carta nel 2023 ammontavano a circa 2,031 milioni di euro, che era superiore rispetto all'anno precedente (circa 1,659 milioni di euro).

Lo stato del Hessian è consapevole della sua responsabilità nel gestire in modo risparmioso le risorse di carta e sta anche prestando maggiore attenzione alla riduzione del consumo di carta per motivi ambientali, ha spiegato il ministro delle Finanze del Hessian, Alexander Lorz (CDU). Tuttavia, devono essere considerate anche le condizioni quadro legislative federali, che prevedono la creazione di documenti in forma scritta cartacea, soprattutto quando non c'è consenso per la trasmissione dei dati.

Consumo di carta ridotto grazie alla digitalizzazione

In particolare, l'amministrazione pubblica sta contribuendo a un consumo di carta inferiore attraverso la digitalizzazione in corso, ha detto Lorz. Tra le altre cose, ha fatto riferimento all'introduzione di un nuovo sistema di gestione dei documenti per la gestione dei file elettronici, la digitalizzazione dei processi di lavoro e di coordinamento, il buon equipaggiamento hardware e software dei dipendenti, nonché il fascicolo elettronico nel settore giudiziario e la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi elettronicamente senza formulari cartacei.

**D'altra parte, il portavoce politico digitale della fazione FDP, Oliver Stirböck, ha criticato il ancora alto consumo di carta del governo dello stato. "Se lo stacking di carta fosse uno sport olimpico - il governo dello stato del Hessian sarebbe saldamente sulla strada per il podio. Ha consumato quasi 100 torri Eiffel di carta lo scorso anno", ha detto Stirböck. although the consumption has decreased slightly compared to the previous year, "this cannot hide the fact that it is still an ecological and economic burden." It is also "evidence that the digitalization cannot continue at this snail's pace." Regulations that still prescribe paper must be abolished."

