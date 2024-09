- Richiesta di rimborso dei finanziamenti statali: Ryanair annuncia

Ryanair ha dichiarato l'intenzione di contestare una decisione della Commissione UE che impone all'azienda aerea di restituire €13-€14 milioni in sovvenzioni. "Contesteremo la Corte UE sulla rivendicazione della Commissione secondo cui certi vecchi contratti di servizi di marketing che coinvolgono Ryanair sono stati considerati sovvenzioni", ha dichiarato la società. Questa disputa riguarda l'aeroporto di Frankfurt-Hahn situato nella Renania-Palatinato.

Sulla base delle conclusioni della Commissione UE, Ryanair e l'aeroporto di Frankfurt-Hahn sono tenuti a restituire circa €15 milioni in sovvenzioni a causa della distorsione del mercato. Interessi sono dovuti su questo rimborso. Accordi di supporto sono stati stipulati tra il 2005 e il 2017, durante i quali la Renania-Palatinato ha concesso terre all'aeroporto senza alcun compenso. Ryanair ha tratto vantaggio da accordi di marketing e aiuti formativi. I fondi restituiti dovrebbero ripristinare la corretta concorrenza.

La decisione dell'UE non è rivolta all'amministrazione dell'aeroporto

Un portavoce dell'aeroporto, che ha cambiato il nome dell'aeroporto in Triwo Hahn Airport lo scorso anno, ha dichiarato: "Non siamo i destinatari della decisione dell'UE. Non siamo gli eredi legittimi". L'aeroporto ha dichiarato fallimento in autunno 2021 e ora è gestito dalla società Triwo Hahn Airport GmbH.

L'ex amministratore fallimentare della Frankfurt-Hahn Airport GmbH ha dichiarato: "Le ragioni dietro la decisione della Commissione UE non sono ancora disponibili. Inoltre, non è chiaro se e come eventuali ricorsi legali contro questa decisione esistano o siano stati presentati". La situazione remains under review by the insolvency administration's legal team.

L'UE ha politiche stringenti quando un paese considera il finanziamento di imprese nazionali, progettate per prevenire, ad esempio, che nazioni più ricche come la Germania diano ai loro

