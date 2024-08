- Richiesta di convocazione di un'assemblea legislativa straordinaria nella legislatura regionale di Düsseldorf

Dopo l'orrendo incidente di accoltellamento a Solingen, si vocifera di una riunione speciale programmata per il parlamento dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia entro questa settimana.both i gruppi dell'opposizione SPD e FDP hanno presentato richieste per questa riunione speciale. L'SPD sta spingendo per una riunione congiunta dei comitati Interni e di Integrazione, mentre l'FDP richiede una riunione speciale del Comitato Interno stesso.

I capi di questi comitati stanno attualmente lavorando per fissare una data, con fonti interne che suggeriscono un'assemblea a metà settimana. Nella loro richiesta, l'SPD evidenzia l'attacco stesso e il background del sospetto, che era un residente in un centro per rifugiati e avrebbe dovuto essere espulso. L'FDP, nella loro domanda, richiede che il ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) presenti gli ultimi sviluppi sull'incidente e la risposta del governo regionale.

