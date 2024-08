- Richiesta di avvertimento esplicito nei materiali promozionali per il gioco d'azzardo

Diakonie Jerichower Land - Magdeburg, gruppo che da anni assiste le vittime della dipendenza dal gioco d'azzardo, sta spingendo per etichette di avvertimento più visibili nelle promozioni del gioco online. Anche se un divieto totale della pubblicità del gioco, come sostenuto da diversi gruppi, è attualmente difficile da attuare, ha spiegato l'esperto Daniel Krause. Pertanto, proprio come negli spot pubblicitari dei medicinali, sono necessarie etichette di avvertimento chiare, facilmente leggibili e ben visibili nelle promozioni del gioco. In occasione della Giornata Nazionale di Sensibilizzazione contro la Dipendenza dal Gioco del 25 settembre, è stata lanciata una petizione online.

Le dipendenze dal gioco sono considerate malattie dell'addizione. "Nessun'altra dipendenza può portare le persone alla rovina finanziaria così rapidamente a causa della facile accessibilità e della frequenza di gioco", ha dichiarato la Diakonie Jerichower Land - Magdeburg nella sua petizione. Il gioco d'azzardo ha un alto potenziale di dipendenza, causando danni significativi alla salute, alla vita sociale e alle finanze.

Secondo l'Atlante del Gioco del 2023, circa 1,3 milioni di persone in Germania hanno una dipendenza dal gioco, con il 2,3% della popolazione che rientra in questa categoria. Inoltre, il 5,7% presenta comportamenti compulsivi nel gioco d'azzardo. La pubblicità del gioco è diffusa e la Legge federale sul gioco d'azzardo stabilisce che la pubblicità non deve essere eccessiva.

L'Autorità congiunta del gioco degli stati ha spiegato che i permessi per i fornitori includono regolamentazioni per la pubblicità. Devono dichiarare i rischi di dipendenza associati al gioco promosso, il divieto di partecipazione dei minori e la disponibilità di consulenza e terapie. Gli avvertimenti obbligatori devono essere chiari e facilmente visibili.

"Pertanto, gli avvertimenti obbligatori poco visibili violano già le regolamentazioni esistenti", ha spiegato l'autorità. "In caso di assenza o di avvertimenti obbligatori insufficientemente visibili, la GGL ha già adottato misure di enforcement". Un portavoce si è anche riferito al sistema di whistleblower, che consente di segnalare casi specifici.

La Diakonie sostiene che, sebbene gli inserzionisti siano obbligati ad avvertire sui rischi, "questi inserti sono difficili da leggere a causa del piccolo carattere, dello sfondo non neutro, del breve tempo di inserimento e degli effetti distraenti". La pubblicità viene spesso trasmessa in televisione durante le serate e la notte, e ci sono state pubblicità via email e postali per il gioco durante gli eventi sportivi principali, ha detto Krause. I clienti del suo centro di consulenza vengono costantemente attivati dalla pubblicità, aumentando il rischio di ricaduta. L'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere la pubblicità del gioco meno allettante.

