Richiesta di approvazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina

A Washington, il Primo Ministro britannico Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Biden si incontreranno per discutere. Si vocifera di potenziali dichiarazioni riguardanti l'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Fonti del Regno Unito del "The Guardian" suggeriscono che la Gran Bretagna ha concesso all'Ucraina il permesso di utilizzare i missili Storm-Shadow. Tuttavia, l'incontro odierno tra i due alleati non dovrebbe rivelare nulla su questa questione, secondo il rapporto. "Non mi aspetto un annuncio oggi riguardo all'utilizzo di armi a lungo raggio all'interno della Russia - certamente non dagli Stati Uniti", dice John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio per la sicurezza nazionale. Conferma solo che stanno ancora valutando "il tipo di risorse da fornire all'Ucraina" con il Regno Unito, la Francia e altri alleati. Si astiene dal fornire una risposta chiara quando chiesto se l'amministrazione degli Stati Uniti rivelerà eventuali modifiche.

20:00 Caccia Tedesche Intercettano Aerei Russi Sopra il Mar Baltico

I caccia Eurofighter tedeschi sono decollati per identificare aerei russi. Un Tu-142 Bear per pattugliamenti marittimi/antisommergibili stava volando senza piano di volo e transponder, accompagnato da un Su-30, come riferito in un post della Luftwaffe su X. Gli Eurofighter, inviati da Laage e Lielvarde in Lituania, hanno seguito gli aerei russi. Incidenti di questo tipo con aerei russi sono stati frequenti negli ultimi mesi.

19:32 Osatchuk Sulla Possibile Autorizzazione delle Armi: "Incremento Significativo per Porre Fine al Conflitto"

L'Ucraina ha a lungo richiesto l'utilizzo di razzi a lungo raggio contro zone interne russe. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti stanno attualmente valutando questa opzione. Il colonnello Sergii Osatchuk spiega come l'Ucraina potrebbe trarre beneficio da questo nel conflitto:

19:06 Zelenskyy Inviterà la Russia alla Prossima Conferenza per la Pace - Incertezza Sulla Partecipazione

Secondo il Presidente ucraino Zelenskyy, la Russia sarà invitata alla prossima conferenza per la pace in Svizzera a novembre, come riferito da "Le Monde" e altri. both Kiev e i partner occidentali hanno ripetutamente affermato questo. Tuttavia, è incerto se la Russia accetterà l'invito.

18:40 Lange Sulle Minacce dal Cremlino: "Non Bisogna Prestare Troppa Attenzione a Ciò Che Dice Putin"

Dopo l'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina, Vladimir Putin minaccia l'Occidente. L'esperto di sicurezza Nico Lange vede "tipiche tattiche psicologiche" in queste dichiarazioni. Si sorprende dell'interpretazione delle ultime dichiarazioni del Cancelliere federale.

18:07 Veto al Volo e all'Atterraggio? L'UE Pondera Sanzioni contro l'Iran

Dopo le accuse che l'Iran fornisce missili alla Russia, i 27 paesi dell'UE stanno valutando nuove sanzioni contro Teheran. "L'Unione europea ha ripetutamente ammonito severamente l'Iran contro il trasferimento di missili balistici alla Russia", si legge in una nota. La consegna rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e un significativo aumento della tensione. La risposta sarà rapida e completa, comprese le misure restrittive per il settore aeronautico iraniano. Dal Ministero degli Esteri, si segnala che la Germania sta attualmente discutendo attivamente l'imposizione di nuove sanzioni, comprese quelle nel settore aeronautico - compreso un possibile veto al volo o all'atterraggio - con i suoi partner europei e internazionali.

17:25 L'ex Ministro degli Esteri Russo Kosyrev Avverte l'Occidente di Azioni Russi più Aggressive - "Il Motivo è l'Umiliazione"

L'ex Ministro degli Esteri russo Andrei Kosyrev avverte l'Occidente di ulteriori aggressioni russe. "Se viene ricompensato in Ucraina, Putin, convinto della debolezza e della codardia della NATO, attaccherà gli stati baltici della NATO molto prima di poter ricevere qualsiasi garanzia dalla NATO", scrive Kosyrev, che è stato in carica dal 1990 al 1996 e è filoccidentale su X. "Il obiettivo di Putin non è una parte o l'intero, ma l'umiliazione e la discredito degli Stati Uniti e della NATO".

17:04 Rinnovato il Dibattito Sull Taurus: I Politici della Coalizione Favoriscono la Consegna di Armi a Lungo Raggio

I politici dei partiti della coalizione favoriscono il fatto che l'Ucraina possa utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. "Dobbiamo consentire all'Ucraina, insieme ad altri stati europei e alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti, di distruggere anche i bersagli militari sul territorio russo", dice il politico FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann secondo "Spiegel" e aggiunge: "Ciò significa anche che la Germania deve finalmente consegnare il Taurus. Perché il Taurus è stato progettato appositamente per questo, ovvero per neutralizzare i bersagli militari prima che arrivino i più pesanti attacchi". In modo simile, si esprime il politico dei Verdi Toni Hofreiter. "Per ricostruire in modo duraturo le strutture energetiche danneggiate, l'utilizzo di armi a lungo raggio per combattere le basi di lancio russe è essenziale", dice il membro del partito dei Verdi.

16:35 Intensi Combattimenti a Kurachove - L'Ucraina Rapporta Attacchi Pesanti

Secondo i rapporti ucraini, le forze russe stanno intensificando i loro attacchi nell'est dell'Ucraina vicino alla città assediata di Kurachove. I combattimenti più severi di questo mese si sono verificati, riferisce il governo di Kyiv. Contestualmente, le truppe russe avanzano verso la città di Pokrovsk, un importante snodo ferroviario a circa 33 chilometri a nord di Kurachove. La Russia mira a stabilire nuove linee del fronte, disturbare la logistica ucraina e conquistare il controllo della restante regione orientale di Donetsk. L'esercito ucraino ha respinto 64 attacchi vicino a Kurachove e 36 vicino a Pokrovsk nelle ultime 24 ore. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy elogia le sue truppe per aver mantenuto le loro posizioni a Pokrovsk e Kurachove, descrivendo questi come i due settori più duri sul fronte orientale.

15:56 Spazi aerei russi chiusi a Murmansk per minaccia di droni ucraini Le autorità della regione russa di Murmansk sono in allerta massima a causa della potenziale minaccia di droni ucraini. Come misura precauzionale, il governatore Andrei Chibis ha ordinato la chiusura dello spazio aereo. La regione si trova a circa 1.900 chilometri dall'Ucraina. L'Agenzia federale per il trasporto aereo, Rosaviatsiya, ha temporaneamente sospeso i decolli e gli atterraggi negli aeroporti di Murmansk e Apatity a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza. La regione di Murmansk ospita la Flotta del Nord della Russia e una base aerea da cui spesso partono bombardieri strategici per attaccare l'Ucraina.

15:22 Ministero della Difesa britannico conferma missili iraniani nell'arsenale russo Il Ministero della Difesa britannico ha reso noto informazioni sui missili iraniani che la Russia starebbe utilizzando, secondo quanto riferito. Si tratta di missili balistici a corto raggio del tipo Fath-360, noti anche come BM-120. Questi missili, apparsi per la prima volta nel 2020, possono trasportare una testata da 150 chilogrammi fino a 120 chilometri e colpire il bersaglio con un'accuratezza di soli 30 metri. Il rapporto evidenzia come l'abilità della Russia di effettuare colpi precisi contro i bersagli militari o civili ucraini sia stata potenziata di conseguenza.

14:45 Iniziativa dell'artiglieria ceca bloccata dal contributo finanziario della Polonia Secondo il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha ancora fornito alcun finanziamento per l'iniziativa dell'artiglieria ceca, finalizzata a fornire munizioni all'Ucraina da vari partner occidentali. La Germania sarebbe il principale e più rapido finanziatore. Se tutto procederà come previsto, l'Ucraina riceverà 100.000 proiettili questo mese, con l'obiettivo di 500.000 entro la fine del 2024 e ulteriori quantità nel 2025. Le attività russe sul mercato stanno causando problemi, secondo fonti di Praga.

14:20 Pistorius difende la giustificazione legale per le armi a lungo raggio per l'Ucraina Il ministro della Difesa federale Pistorius ritiene che l'eventuale approvazione da parte degli alleati della NATO per l'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi possa essere giustificata legalmente ai sensi del diritto internazionale. Egli sostiene che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno il diritto di prendere una simile decisione, dati i armi che hanno fornito. In risposta alle minacce di Putin che la NATO sarebbe allora in guerra con il suo paese, Pistorius le liquida con un'alzata di spalle.

13:57 Zelensky accoglie il ritorno di 49 prigionieri di guerra ucraini dalla Russia Il presidente ucraino Zelensky ha celebrato il ritorno a casa di 49 prigionieri di guerra ucraini dalla Russia, tra cui ex combattenti della pianta siderurgica Azovstal di Mariupol, che era sotto assedio russo nella primavera del 2022. "Oggi, 49 ucraini sono tornati a casa", ha dichiarato il presidente, condividendo foto di soldati e civili avvolti nelle bandiere ucraine. Il gruppo comprende membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. I primi resoconti suggeriscono che 23 dei ritornati sono donne. Zelensky non ha specificato se il ritorno è stato il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.

13:46 Tusk respinge le minacce di Putin come esagerazioni Il primo ministro polacco Donald Tusk minimizza le ultime minacce del presidente russo Vladimir Putin riguardo alle armi a lungo raggio che mirano alla Russia. Pur riconoscendo la serietà della situazione sul fronte ucraino-russo, Tusk consiglia di non interpretare troppo le ultime dichiarazioni di Putin. Egli suggerisce che esse riflettano semplicemente la difficile posizione delle forze militari russe sul fronte.

13:21 Li Shangfu promuove la negoziazione come soluzione ai conflitti in Ucraina e Gaza Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu, intervenendo a un forum sulla sicurezza internazionale a Beijing, promuove la negoziazione come l'unica soluzione praticabile per i conflitti come quelli in Ucraina e Gaza. Egli sostiene che risolvere "la crisi in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese promuovendo la pace e le trattative è l'unica via d'uscita".

12:58 Scholz cerca importazioni di petrolio dal Kazakistan per rafforzare le opzioni di approvvigionamento Il governo tedesco sta valutando l'aumento delle importazioni di petrolio dal Kazakistan. Un funzionario del governo, in vista della visita del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan, ha espresso interesse nell'aumentare gli approvvigionamenti di petrolio dal Kazakistan. L'obiettivo è quello di fornire opzioni multiple di approvvigionamento di petrolio per la raffineria PCK di Schwedt, con il petrolio del Kazakistan come possibile opzione. Tuttavia, sono necessarie altre opzioni, poiché il petrolio del Kazakistan scorre attraverso i gasdotti russi verso la Germania, potenzialmente dando alla Russia il controllo sulla situazione. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, la Germania ha smesso di importare petrolio russo. La visita di Scholz si concentrerà anche sull'esplorazione delle forniture di gas dal Asia centrale, come nota il funzionario, "Dobbiamo ottenere gas da qualche parte, e quella regione ne è ricca".

12:26 La Francia richiama il diplomatico iraniano per discutere delle forniture di missili alla Russia La Francia ha richiamato il rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Esteri francese a Parigi per discutere delle presunte forniture di missili balistici alla Russia. Fonti diplomatiche citano questo problema come motivo del incontro. Recentemente, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che la Russia ha acquisito missili dall'Iran, che saranno dispiegati in Ucraina nelle prossime settimane. L'Iran ha negato queste affermazioni.

12:03 Il Pentagono minimizza la controffensiva russa a Kursk come 'limitata' Il Pentagono mostra scarso entusiasmo per la controffensiva russa a Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder commenta: "Abbiamo notato alcuni unità russe che cercano di lanciare una sorta di offensiva nel'area di Kursk... la definirei limitata, ma la stiamo monitorando attentamente". Il Ministero della Difesa russo afferma che le loro truppe hanno ripreso dieci insediamenti. Questa affermazione rimane non confermata. L'esercito ucraino ha iniziato la sua offensiva nella regione di confine russa di Kursk cinque settimane fa, rivendicando circa 100 insediamenti russi e più di 1.200 chilometri quadrati.

11:38 Attacchi notturni dei droni: danni segnalatiL'aeronautica ucraina riferisce di aver abbattuto 24 dei 26 droni durante la notte. A Odessa, una persona è rimasta ferita e 20 case sono state danneggiate. A Mykolaiv, i detriti dei droni hanno appiccato un incendio in una fabbrica di lavorazione degli alimenti, secondo le autorità locali. Il Ministero dell'Energia riferisce danni all'infrastruttura energetica a Ivano-Frankivsk.

11:16 Shoigu incontra Kim a PyongyangIl segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L'incontro si è svolto in un'atmosfera di "unica fiducia e camaraderie," secondo il Consiglio di sicurezza russo. L'incontro è previsto per svolgere un ruolo significativo nell'attuazione dell'accordo sulla difesa firmato da Kim e dal presidente russo Vladimir Putin a giugno. Putin spiega che l'accordo garantisce "aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti," secondo Putin. L'Occidente accusa Mosca di utilizzare i razzi e i proiettili d'artiglieria nordcoreani in Ucraina. La Russia cerca munizioni aggiuntive per mantenere la sua offensiva in Ucraina, rivolgendosi a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:42 Volodin accusa la NATO di fare guerra contro la RussiaIl presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, accusa la NATO di partecipare al conflitto in Ucraina. "Stanno facendo la guerra contro il nostro paese," scrive Volodin su Telegram. Implica che la NATO gioca un ruolo nella scelta delle città russe per gli attacchi, coordina i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e fornisce ordini al governo di Kyiv.

10:14 Munz sul minaccia di guerra di Putin alla NATO: "La dichiarazione di Putin è improbabile che appaia sui notiziari del mattino"Esistono timori di escalation nell'Occidente, a causa del potenziale per l'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo. Putin ha ribadito questa minaccia. Il corrispondente di ntv Rainer Munz condivide diverse prospettive sul perché questo agitare la spada potrebbe mancare di sostanza.

09:40 La famiglia: lo stato di salute di Maria Kolesnikova peggioraLa sorella di Maria Kolesnikova, leader dell'opposizione bielorussa, riferisce che la sua salute è in condizioni critiche. È stata detenuta in condizioni disumane per quattro anni, arrivando a pesare 45 kg a un'altezza di 1,75 metri, sostiene Tatyana Khomitsa, citando dati da ex prigionieri. "Questo è un momento cruciale, poiché nessuno può sopravvivere a tali condizioni per un lungo periodo," afferma. Accusa le autorità di torturare psicologicamente e fisicamente sua sorella. Il Ministero degli Interni bielorusso si rifiuta di rispondere a una richiesta di informazioni sulle condizioni di detenzione di Kolesnikova. Kolesnikova, una figura di spicco nelle proteste contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020, sta scontando una condanna a 11 anni per tentato colpo di stato.

08:54 La Russia espelle i diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio

La Russia espelle sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. L'FSB afferma di avere prove che il Foreign Office britannico coordina l'escalation politica e militare. Il suo ruolo, secondo l'FSB, è quello di garantire la sconfitta della Russia nella guerra contro l'Ucraina. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, accusa l'ambasciata britannica di danneggiare intenzionalmente il popolo russo, secondo l'agenzia di stampa Tass. Il Foreign Office britannico respinge le accuse come "totalmente infondate." L'azione della Russia è una risposta alle azioni britanniche che mirano a "attività russe in Europa e nel Regno Unito," secondo la BBC.

08:28 La richiesta di Zelensky per l'autorizzazione ai missili a lungo raggio: un'escalation nelle parole di PutinIl presidente ucraino Zelensky ha a lungo richiesto l'autorizzazione all'uso di missili a lungo raggio contro i bersagli militari russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno valutando questo punto. Putin non è stato lontano dall'issare avvertimenti all'Occidente.

08:00 La Russia offre informazioni sulle armi occidentali dalla guerra in UcrainaLa Russia offre le sue scoperte nel conflitto ucraino ai suoi partner. Ha acquisito conoscenze distinte sul combattimento di diverse armi occidentali, afferma il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin in una conferenza sulla sicurezza cinese, come riportato dall'agenzia di stampa russa RIA. La Russia è pronta a condividere queste conoscenze con i suoi partner. Il conflitto ha portato a forme avanzate di guerra, con le armi russe in grado di neutralizzare le armi occidentali.

Cinque individui sono sospettati di essere coinvolti in incidenti di incendio doloso a Kyiv, secondo i servizi di intelligence interni dell'Ucraina. Si ritiene che questi sospetti abbiano agito per conto di un'agenzia di intelligence russa. Sono accusati di aver dato alle fiamme cinque veicoli militari e distribuito volantini per danneggiare la reputazione dell'esercito. I sospetti arrestati provenivano da diverse regioni dell'Ucraina, alla ricerca di lavoro nella capitale. Si ritiene che siano stati reclutati da agenti russi tramite Telegram, offrendo loro incentivi monetari. Nonostante abbiano registrato le loro azioni sui dispositivi mobili, il pagamento promesso non è mai arrivato.

07:05 Il rabbino capo ucraino piange la perdita del figlio adottivo nel conflittoIl rabbino capo ucraino Moshe Asman piange la morte del figlio adottivo, Anton Samborskij, a causa del conflitto in corso. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv di giovedì, alla presenza di soldati, veterani e altri, per onorare il 32enne, che era scomparso alla fine di luglio. La conferma della sua morte è arrivata dopo settimane di speculazioni. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio e il rabbino Asman lo aveva adottato quando era un orfano di 10 anni, condividendo questa informazione sui social media. Dopo l'adozione, è stato chiamato alle armi. L'ultimo contatto è stato il 17 luglio.

06:29 Incident Involving Russian Fighter Jets Reported by Japan

Giovedì, il dispatcher militare giapponese ha dispiegato aerei da combattimento in risposta a due aerei russi avvistati nelle loro vicinanze. Gli aerei russi, che non hanno violato lo spazio aereo giapponese, hanno lasciato la zona verso nord dopo aver sorvolato l'isola. Si trattava di Tu-142 che sono partiti dal mare verso la regione meridionale di Okinawa. "Abbiamo risposto mobilitando aerei da combattimento dell'Aeronautica di Autodifesa del Giappone in modo urgente", ha dichiarato il ministero. Gli aerei russi hanno anche attraversato le Curili, un'area contesa tra Russia e Giappone, secondo il resoconto del ministero.

06:07 Russia e USA Accusati di Politica di Contenimento contro Russia e Cina

Secondo il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin, gli Stati Uniti stanno apparentemente perseguendo una politica di contenimento contro Russia e Cina. Al contrario, Russia e Cina promuovono un ordine mondiale basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto. Secondo Fomin, l'Occidente si sta preparando per possibili conflitti in Asia attraverso la creazione di nuove alleanze di sicurezza nella regione.

05:27 Incident Involving a Cargo Ship and an Anti-Ship Missile in the Black Sea

La marina ucraina ha fornito dettagli su un presunto attacco aereo russo contro una nave cargo civile nel Mar Nero. Un bombardiere Tu-22 russo potrebbe aver lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave, che si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine. La nave, sotto la bandiera di Saint Kitts e Nevis, era diretta dal porto di Chornomorsk, in Ucraina, all'Egitto con un carico di grano. Secondo i resoconti della BBC, la nave si trovava all'interno della zona economica esclusiva della Romania e un missile Ch-31, che sopprime i radar, avrebbe sostituito il Ch-22 a causa del suo potere distruttivo inferiore.

03:19 Circostanze Incerte Attornto alla Morte di un Soldato Moldavo alla Linea di Demarcazione

In un incidente misterioso, un soldato moldavo è morto mentre prestava servizio alla linea di demarcazione con la Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova conferma che il soldato è stato mortalmente ferito da un colpo d'arma da fuoco dalla sua arma mentre eseguiva i suoi compiti. Le autorità stanno attualmente indagando sull'incidente. Soldati da entrambe le parti, Moldova e Transnistria, nonché truppe russe, sono stati dispiegati lungo la linea di separazione sin dal conflitto nel 1992, successivo al crollo dell'Unione Sovietica. La Moldova rimane impegnata nell'integrazione della Transnistria nel suo territorio. Incidenti di questo tipo lungo la linea di demarcazione sono molto rari.

02:18 Il Primo Ministro del Regno Unito Respinge le Accuse del Presidente Putin

Il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer ha respinto le affermazioni del Presidente Putin, sostenendo che l'invio di armi a lungo raggio dell'Occidente per attacchi all'interno del territorio russo non equivale all'ingresso della NATO nel conflitto. Starmer ritiene che l'Ucraina abbia il diritto alla legittima difesa, che sostiene. Tuttavia, ha sottolineato che il Regno Unito non cerca il conflitto con la Russia.

01:09 L'ex Ambasciatore degli Stati Uniti Si Aspetta un Approccio Più Aggressivo dalla Candidata alla Presidenza Harris

L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che la candidata alla presidenza democratica Kamala Harris mostrerà un sostegno più intenso all'Ucraina rispetto all'amministratore attuale, Biden. Egli ha osservato che Harris ha dimostrato una posizione più proattiva in alcuni settori, specificamente riguardo ai HIMARS, ai carri armati Abrams e ai caccia F-16. Taylor si aspetta un approccio più audace da parte di Harris, poiché è probabile che porti un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare. L'Estonia, membro dell'UE e della NATO del Baltico, ha promesso di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze della difesa dell'Ucraina. Le discussioni hanno incluso gli sforzi per la ricostruzione e il percorso dell'Ucraina verso l'UE. Inoltre, la Primo Ministro lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriore supporto durante gli incontri con Zelensky.

23:19 Il BND Non è Tenuto a Rivelare l'Valutazione dell'Ucraina al Giornalista

Il Servizio di Intelligence Federale (BND) non è obbligato a rivelare se ha valutato un successo militare ucraino come difficile o impossibile a un giornalista durante discussioni private. I mezzi di comunicazione coinvolti non devono essere rivelati attualmente, come stabilito dalla Corte Amministrativa Federale di Lipsia. Anche se la richiesta del giornalista per un'ordinanza provvisoria è stata principalmente respinta, il BND deve fornire informazioni sul numero di discussioni confidenziali individuali relative alla situazione militare ucraina quest'anno. Il redattore del giornale ha presentato la richiesta d'urgenza. La corte si è riferita a un articolo di maggio come motivo, suggerendo che un politico della CDU aveva accusato il BND di diffondere una valutazione negativa della situazione militare ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 I Politici della Coalizione Appoggiano l'Uso di Armi a Lungo Raggio contro la Russia

I politici della coalizione sostengono il permesso a Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth dice che attaccare i bersagli militari russi con missili a lungo raggio dell'Occidente è giustificato e conforme al diritto internazionale. Gli aeroporti militari russi, i centri di comando o le basi di lancio possono essere obiettivi per le armi a lungo raggio. Queste basi sono accusate di sovrintendere agli "attacchi spregevoli contro i bersagli civili ucraini", che possono essere meglio fermati lì. Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber, sostiene che il permesso di utilizzare armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow per colpire gli aeroporti militari russi è in ritardo. Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che la Russia sta terrorizzando la popolazione civile ucraina quotidianamente attraverso attacchi con razzi su ospedali, edifici residenziali e forniture di energia. Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato ad attaccare le basi militari russe con armi a lungo raggio.

Secondo il candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance, l'approccio di Donald Trump per porre fine al conflitto russo potrebbe includere la creazione di una zona demilitarizzata tra Ucraina e Russia. Vance spiega in una conversazione con il produttore televisivo Shawn Ryan che Trump potrebbe radunare russi, ucraini e europei per discutere delle potenziali soluzioni pacifiche. "Potrebbe concludere un accordo piuttosto rapidamente", afferma Vance. Trump ha dimostrato empatia verso il presidente russo Vladimir Putin e ha criticato ripetutamente il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma inoltre di poter porre fine al conflitto in 24 ore se rieletto, sebbene non fornisca ulteriori dettagli.

21:03 "Siamo russi. Dio è con noi" - Manifestazione fascista a San PietroburgoChiaro e forte, i nazionalisti e i fascisti russi sfilano per le strade di San Pietroburgo gridando, "Siamo russi. Dio è con noi". Ripetono lo slogan "Avanti, russi!". L'evento commemora il trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo nella Chiesa ortodossa.

20:28 Il propagandista del Cremlino: "L'Atlantico è la barriera ideale"Il popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov si dice favorevole all'espansione russa oltre l'Ucraina. "Penso che la barriera ideale sia l'Atlantico. Una barriera naturale", afferma. "La destinazione perfetta per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. E quanto sarebbero belli a Parigi". Quando gli viene ricordato il problema della popolazione russa, suggerisce la Bielorussia come alleato o si affida alla Cina per il sostegno.

20:01 Preparativi per l'inverno da parte dei volontari britanniciNelle case ucraine che hanno resistito ai bombardamenti, le finestre mancanti rappresentano un problema significativo prima dell'arrivo dell'inverno. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" visita le zone di guerra per installare sostituzioni temporanee delle finestre.

