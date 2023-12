La storia in evidenza

Richard Simmons rompe il silenzio dopo il recente ricovero in ospedale

L'ex guru del fitness ha pubblicato un messaggio ai suoi fan sulla sua pagina Facebook

La salute di Simmons è stata al centro delle cronache dopo il suo ritiro dai riflettori nel 2014

L'ex guru del fitness ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook mercoledì mattina, assicurando ai follower che sta bene dopo essere stato ricoverato questa settimana per problemi gastrointestinali.

"Ciao a tutti quelli che si sono preoccupati per me e mi hanno mandato gli auguri. Non saprete mai quanto significhi per me", ha scritto Simmons. Non siete stufi di sentire e leggere di me?". LOL Beh, ormai sapete che non sono "disperso", ma solo un po' sottotono. Sono sicuro che mi sentirò bene e tornerò a casa tra un paio di giorni".

Correlato: Il podcast "Missing Richard Simmons" si conclude in sordina

La salute e il benessere di Simmons hanno scatenato speculazioni da quando si è ritirato dai riflettori nel 2014.

Il mese scorso, la polizia di Los Angeles ha fatto visita alla casa di Simmons per indagare sull'accusa di essere trattenuto contro la sua volontà. Le autorità non hanno trovato nulla di sospetto e hanno dichiarato che Simmons stava bene.

Anche il podcast "Missing Richard Simmons", creato da Dan Taberski, un uomo che sostiene di essere un ex amico e cliente di Simmons, ha rinnovato l'interesse per il benessere di Simmons.

"Tutti pensiamo di essere sempre in grado di risolvere i nostri problemi da soli, ma a volte sono più grandi di noi", ha scritto Simmons nel suo post. "Ho contattato e spero che lo facciate anche voi. Sono sicuro che nella tua vita ci sono persone che ti amano e si preoccupano per te e che farebbero di tutto per aiutarti con le sfide che devi affrontare. Il solo sapere che vi importa mi ha già fatto sentire meglio. Spero di rivederti presto!".

Simmons ha postato una sua foto del 2014, insieme al messaggio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com