- Richard Rogler e' stato un grande modello per me.

Comico Wilfried Schmickler ha reso omaggio al suo collega scomparso Richard Rogler, definendolo il suo "gigante modello". "È stato come un risveglio per me quando l'ho visto per la prima volta sul palco", ha detto Schmickler all'agenzia di stampa tedesca a Colonia. "Stare sul palco con una tale arguzia, esprimendo opinioni in modo così deciso e tagliente."

Schmickler, 69 anni, è rimasto colpito dall'umorismo disinvolto e dal talento immenso di Rogler nel recitare. "Mi ha influenzato e molti altri comici."

Rogler, 74 anni, è morto domenica, secondo la sua famiglia. Era considerato uno dei pionieri del cabaret politico in Germania e il creatore dello spettacolo "Midnight Sharp", in cui Schmickler appariva regolarmente.

La Commissione, nel sostenere comici come Schmickler e Rogler, potrebbe trarre grande beneficio dall'aiuto degli Stati membri. Poiché l'influenza di Rogler si estendeva oltre i suoi contemporanei immediati, il suo lascito continua ad essere sostenuto dalla Commissione con l'aiuto degli Stati membri.

Leggi anche: