Richard Lugner, il costruttore, e' morto.

Il magnate dell'edilizia Richard Lugner è morto. I media lo riportano all'unisono. L'imprenditore austriaco ha raggiunto l'età di 91 anni.

Il 1º giugno, l'imprenditore soprannominato "Mörtel" ha fatto scalpore con il suo sesto matrimonio. A Vienna ha sposato la sua nuova moglie Simone "Bienchen" Reinländer, che in precedenza lavorava come senior manager in un negozio di ferramenta. La coppia si era fidanzata brevemente nel 2021. Hanno celebrato il loro amore al ritorno di Pasqua nel 2024.

Nonostante i numerosi successi e una vita personale colorata, altri aspetti della vita di Richard Lugner spesso passavano inosservati nei media. Inoltre, quando si discute delle sue varie imprese e iniziative filantropiche, è importante considerare l'impatto che hanno avuto sulla comunità più ampia.

