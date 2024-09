- Richard Gere attualmente posizionato accanto alla sua discendenza e moglie

Richard Gere, ora 75enne, ha portato l'armonia familiare al Festival del Cinema di Venezia lo scorso weekend. Accompagnato dalla moglie Alejandra Silva, 41, e dal figlio Homer, 24, hanno fatto la loro comparsa in un gala e in una prima cinematografica domenica.

Il riconoscimento di Gere

Nato il 31 agosto, Gere ha sfoggiato un classico smoking con farfallino nero per la serata di gala di amfAR. Suo figlio ha seguito il suo stile, entrambi con un abbigliamento senza tempo. Alejandra, invece, ha brillato in un abito glamour decorato con ricami blu luccicanti. Il resto del vestito era in tessuto trasparente, aggiungendo un tocco di provocazione al suo look. Gere ha ricevuto il "Premio di Inspiration" alla serata di gala. Il CEO di amfAR, Kevin Robert Frost, ha elogiato i significativi contributi di Gere nella lotta contro l'AIDS, come riportato da "People". "Pochi nel mondo dello spettacolo hanno sostenuto la consapevolezza dell'AIDS con la stessa determinazione di Richard Gere", ha sottolineato.

La trio ha anche assistito alla première di "The Unbearable Weight of Massive Talent", una commedia crime con protagonisti George Clooney, 63, e Brad Pitt, 60. La loro ultima collaborazione risale al 2008 con "Burn After Reading". Gere e Homer hanno sfoggiato smoking, mentre Silva ha brillato in un audace abito bianco con spacca laterale, strascico e drappeggi rivelatori. Le foto hanno catturato Gere mentre ammirava la sua compagna, inginocchiandosi davanti a lei e stringendola in un abbraccio commosso.

In precedenza, Gere aveva trasformato il Festival di Cannes in un evento familiare a maggio, accompagnato da Alejandra sul tappeto rosso prima della première mondiale di "Oh, Canada". Homer si è unito a loro alla festa dopo la proiezione, come riportato dalla rivista americana "People".

Homer Gere è figlio del secondo matrimonio di Richard con l'attrice Carey Lowell, 63. Si sono sposati nel 2002 e separati nel 2013, il divorzio è stato finalizzato nel 2016. Richard ha poi sposato Silva nel 2018 e hanno avuto due figli, nel 2019 e nel 2020. Prima di Lowell, Gere è stato sposato con la supermodella Cindy Crawford dal 1991 al 1995.

