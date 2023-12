Rich Strike, il più quotato, sbalordisce la folla e vince il 148° Kentucky Derby

Il cavallo è entrato in gara con una quota di 80-1, la più grande scommessa nel campo dei 20 cavalli. Rich Strike ha iniziato la settimana del derby come sostituto e non è stato aggiunto al campo fino a venerdì, quando un altro cavallo si è ritirato dalla corsa.

"Siamo venuti qui con una preghiera", ha detto l'allenatore Eric Reed durante una conferenza stampa dopo la corsa. "Chiunque faccia questo mestiere, il fulmine può colpire".

Quando i cavalli sono entrati nel tratto finale della corsa, Rich Strike era in mezzo al gruppo, ma ha superato i favoriti Epicenter e Zandon negli ultimi secondi della corsa.

Epicenter e Zandon si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Reed ha raccontato che il suo team si è recato a Louisville qualche giorno prima del derby, mentre era ancora in regime di alternanza, per prepararsi all'eventualità che il cavallo partecipasse alla corsa. Rich Strike ha iniziato ad allenarsi "contro ogni previsione, nessuno pensava che potessimo partecipare", ha detto Reed.

Venerdì, un giorno prima della gara, i funzionari hanno annunciato che un altro cavallo, Ethereal Road, era fuori e Rich Strike era dentro.

"Non riuscivo nemmeno a respirare", ha detto Reed.

"Questo è... il motivo per cui tutti lo fanno. Perché non dovremmo essere qui, ma sapevo che questo cavallo amava la pista e si è allenato così bene tutto l'anno", ha detto dopo la corsa. Questo è il primo cavallo vincente di Reed nel derby.

Il fantino venezuelano Sonny Leon, al suo primo Kentucky Derby, ha guidato Rich Strike alla vittoria a sorpresa e al premio di 1,86 milioni di dollari.

"Ero emozionato", ha detto Leon parlando delle sue emozioni prima della gara. "Nessuno conosce il mio cavallo come io conosco quel cavallo".

Rich Strike è di proprietà di RED TR-Racing, LLC, secondo il sito web del derby .

Soprannominato "I due minuti più belli dello sport", in riferimento alla sua durata approssimativa, il Derby è la prima gara dell'ambita Triple Crown dell'ippica statunitense , che comprende anche le Preakness Stakes e le Belmont Stakes.

La prossima tappa della Triple Crown si disputerà a Baltimora, nel Maryland, il 21 maggio.

Quest'anno la competizione era aperta senza l' allenatore Bob Baffert, che è stato bandito da Churchill Downs per due anni dopo che Medina Spirit, che ha tagliato il traguardo per primo l'anno scorso, è risultato positivo a una sostanza vietata. Medina Spirit è morto inaspettatamente a dicembre.

Baffert ha affermato che un unguento usato per trattare la dermatite potrebbe aver causato il test positivo.

Il secondo classificato di quella corsa, Mandaloun, è stato proclamato vincitore.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com