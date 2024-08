- Ricetta veloce per la fine della giornata: grigliata di patate con una sola pentola con solo cinque ingredienti

I piatti in unica pentola sono sempre un'ottima idea

Si preparano in un attimo, si cucinano da soli e causano un minimo di pulizie. Inoltre, grazie al loro lungo tempo di cottura, sono spesso particolarmente saporiti.

Come suggerisce il nome, tutti gli ingredienti per i piatti in unica pentola vanno in una pentola o in una ciotola e vengono cotti o cucinati insieme. Alla fine, si tratta solo di insaporire e gustare. Il vantaggio: mentre il piatto sobbolle sul fornello o nel forno, hai tutto il tempo per fare altre cose - o semplicemente rilassarti sul divano e aspettare il pasto.

Le ricette in unica pentola risparmiano tempo, fatica e pulizie

Prova a fare un delizioso gratin di patate in unica pentola la prossima volta? La preparazione di questo piatto cremoso al forno richiede un massimo di 15 minuti, poi tutto va in forno e cuoce felicemente. Nella sua forma originale, la ricetta richiede solo cinque ingredienti che si trovano di solito in ogni casa: oltre alle patate, panna, latte, formaggio grattugiato e spezie vanno nel piatto. Se stai cercando varietà o il tuo frigo ha di più da offrire, non esitare a dare al gratin di patate un tocco in più.

Qualsiasi tipo di verdura è perfetto da aggiungere sotto le fette di patata prima della cottura. particularly tasty are leeks, leeks, finely grated zucchini, and/or mushrooms. For meat-eaters, fried ground meat, bacon cubes, or chicken strips add plenty of zest to the gratin; vegetarians and vegans can opt for tofu and meat alternatives. Also great: experimenting with different spices to make the one-pot dish more varied. Below, you'll find some suggestions for designing your gratin.

Suggerimento: Usa sempre patate ferme quando possibile. Si ammorbidiscono in modo delizioso durante la cottura ma mantengono ancora il morso.

Ricetta per un cremoso gratin di patate in unica pentola

Ingredienti

600g di patate ferme

150ml di panna o un'alternativa vegetale

200ml di latte o un'alternativa vegetale

150g di formaggio grattugiato o un'alternativa vegetale

2 spicchi d'aglio

Sale, pepe, noce moscata

Istruzioni

Preriscalda il forno a 200°C in alto/basso. Mescola la panna, il latte e le spezie a tuo piacimento. Sbuccia e schiaccia gli spicchi d'aglio e aggiungili. Porta a bollore e lascia sobbollire per circa cinque minuti. Sbuccia le patate e tagliale a fette. Imburra una teglia. Mescola la salsa con le fette di patata, mettili nella teglia, spolverizzali con il formaggio e cuocili nel forno preriscaldato per circa 30 minuti finché il formaggio non sarà dorato.

Hai voglia di varietà? Ecco alcune idee per le varianti del gratin di patate:

All'italiana: Con Parmigiano, pomodori maturi, basilico fresco, oregano e timo

Gratin di patate mediterraneo con feta, verdure grigliate e olio d'oliva locale

Alla maniera alsaziana con cubetti di bacon, Emmental, panna acida e cipolle

Fruttato con mela o pera, porcini e rosmarino

Aggiungere altre verdure come porri, zucchine o funghi al gratin di patate può migliorarne il sapore e la texture. Incorporare ingredienti alternativi come il tofu o i sostituti della carne può creare una versione vegetariana o vegana del cremoso gratin di patate in unica pentola.

