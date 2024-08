- Ricetta veloce per il Cocktail estivo vivace, Aperol Spritz surgelato

Un rinfrescante Aperol Spritz scintilla di sogni di vacanze in Italia, serate lungo la costa e cocktail deliziosi al bar della spiaggia. In forma ghiacciata, questo rinomato aperitivo è eccezionalmente rinfrescante e raffredda efficacemente.

Il preferito italiano - Con un tocco di originalità

Mentre il sole estivo cocente placa il nostro umore, un cocktail rigenerante diventa una gradita pausa serale. Per questo, un gioiello italiano come il long drink Aperol Spritz è la scelta perfetta. Originario della incantata città italiana di Venezia, è stato un aperitivo amato per decenni durante le ore d'oro della sera.

Aggiungere un tocco di originalità a questa bevanda amata trasforma il cocktail fruttato-amaro in un'avventura ancora più allettante. Anche se la variante ghiacciata viene preparata in modo diverso, mantiene il suo incantevole sapore mentre ti raffredda due volte di più.

I cubetti di ghiaccio o il ghiaccio tritato sono ideali perché si sciolgono rapidamente e addolciscono l'intensità del cocktail. Per una versione fai da te, puoi usare cubetti di ghiaccio. Il ghiaccio fornisce un raffreddamento continuo, conferendo al cocktail una texture eccezionale che ricorda lo slush dell'ice cream alla fiera. Un drink e una dolcezza in uno, non è forse il paradiso?

Cos'è l'Aperol?

L'Aperol è un intrigante liquore con un sapore fruttato-amaro. È un miscuglio di rabarbaro, chinino, genziana gialla, arancia amara e erbe aromatiche, che gli conferisce un colore arancione-rossastro che lo rende distintivo. La versione tedesca contiene il 15% di alcol, mentre quella italiana contiene una percentuale più moderata del 11%. Lo spumante imprime all'Aperol Spritz la sua essenza frizzante.

Preparare l'Aperol Spritz ghiacciato è facile e garantisce un rapido raffreddamento. In questo modo, potrai goderti il fresco dell'estate - anche se l'estate decidesse di prolungare la sua permanenza, almeno questo drink rinfrescante ti ricorderà il sole, il calore e la felicità delle vacanze.

Ricetta per l'Aperol Spritz ghiacciato

Ingredienti

120 millilitri di succo d'arancia

120 millilitri di succo di limone

240 millilitri di Aperol

60 millilitri di Prosecco

Ghiaccio tritato/cubetti di ghiaccio

1 arancia per decorare

Preparazione

Unisci il succo d'arancia, il succo di limone, l'Aperol e il Prosecco nel frullatore. Aggiungi il ghiaccio tritato fino a ottenere una consistenza simile a un sorbetto. Versa il composto nei bicchieri e decora con una fetta d'arancia. Goditi subito.

Godersi l'Aperol Spritz ghiacciato ti permette di gustare la sua bontà ghiacciata con un tocco di originalità rispetto alla bevanda classica. Con l'aumento delle temperature, questo drink rinfrescante diventa un modo essenziale per combattere il caldo, inclusa l'uso del ghiaccio tritato per una texture più morbida.

Mantenendo la preparazione semplice, basta frullare il succo d'arancia e di limone, l'Aperol, il Prosecco con il ghiaccio tritato per ottenere la consistenza ghiacciata desiderata, rendendolo un'esperienza deliziosa e rinfrescante.

Leggi anche: