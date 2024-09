Ricerche rivelano: l'inadeguata conoscenza della lingua tedesca influenza i voti scolastici

Il problema non è l'immigrazione, ma piuttosto l'insufficiente integrazione dei bambini di famiglie economicamente svantaggiate, ha sottolineato il Direttore di INSM Thorsten Alsleben. Questo trascura una vasta risorsa demografica.

Gli adolescenti con sfondo migratorio underperformano in matematica, scienze e lettura se i loro genitori hanno qualifiche inferiori. La scarsità di libri a casa e l'interazione in tedesco insufficiente contribuiscono al problema. Tuttavia, lo sfondo migratorio in sé ha un impatto minimo.

I giovani immigrati sono meno probabili essere letti a casa e frequentano meno l'asilo. Gli ostacoli sono più consistenti per i bambini che si sono trasferiti da soli. Circa il 40% di questi bambini non ha un genitore che parla tedesco in modo fluente e spesso manca di uno spazio privato per i compiti.

Inoltre, il 54% di questi 15enni frequenta scuole dove più della metà dei compagni ha uno sfondo migratorio, a differenza del 28% dei bambini senza sfondo migratorio.

Lo studio rivela un "pattern preoccupante" nella promozione dei bambini migranti negli asili. La percentuale di bambini con sfondo migratorio negli asili tra i 3 e i 6 anni è diminuita dal 85% nel 2013 al 78% nel 2022, mentre la percentuale di bambini senza sfondo migratorio è aumentata dall'98% al 100%.

Il capo studio Axel Plünnecke ha rimpianto l'opportunità persa. "Più del 40% dei bambini sotto i 15 anni ha uno sfondo migratorio", ha spiegato l'economista dell'Istituto della Germania (IW), che ha prodotto il Monitor dell'Educazione per conto di INSM. "L'immigrazione thus offre una significativa opportunità per affrontare la sfida di garantire una forza lavoro qualificata."

Il Direttore di INSM Alsleben ha anche criticato la politica dell'educazione. "Abbiamo un vasto potenziale qui che potrebbe aiutarci a superare le sfide della nostra società invecchiata. Ma la politica non gli sta prestando abbastanza attenzione."

INSM e IW hanno raccomandato l'identificazione nazionale dei bambini con deficit linguistici all'età di 4 attraverso test obbligatori. Questi deficit dovrebbero essere affrontati prima che i bambini inizino la scuola. Inoltre, l'esperto di integrazione Ahmad Mansour ha proposto un obbligo di asilo per i bambini con deficit linguistici e un supporto mirato per le scuole in aree problematiche.

I bambini che vogliono eccellere negli studi trarrebbero grande beneficio dall'esposizione precoce alla 'Conoscenza del tedesco', che potrebbe potenzialmente portare a un'integrazione e un rendimento accademico migliorati.

La conoscenza insufficiente del tedesco tra i giovani immigrati potrebbe ostacolare il loro progresso accademico e limitare la loro capacità di integrarsi con successo, sottolineando l'importanza della 'Conoscenza del tedesco' nel superare le sfide dell'integrazione.

