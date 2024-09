- Ricerche rivelano: l'attività turistica della Sassonia si avvicina ai livelli pre-pandemici a causa del coronavirus

Boom del Turismo in Sassonia Secondo un recente sondaggio condotto dall'Associazione delle Banche di Risparmio dell'Est (OSV), la domanda turistica è quasi tornata ai livelli del 2019 in Sassonia. L'ultimo Rapporto sul Turismo delle Sparkassen rivela che il numero di pernottamenti nelle strutture commerciali nel primo semestre del 2024 è stato solo del 1,7% inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019, con marzo e maggio che hanno addirittura superato l'anno precedente.

Aumento dei Pernottamenti Il numero di pernottamenti nelle strutture commerciali è aumentato del 2,6% a 9,19 milioni nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa cifra supera la crescita della domanda nell'Est della Germania (2,2%) e a livello nazionale (2,1%).

Secondo il Rapporto sul Turismo, le regioni orientali dello Stato Libero hanno contribuito in modo significativo a questo risultato positivo, con le grandi città che hanno nuovamente fatto da catalizzatori di crescita.

Tuttavia, l'umore nel settore dell'ospitalità durante la primavera e l'estate sembra essere in calo. I costi elevati dell'energia, delle materie prime e dei salari, la scarsità di manodopera, la burocrazia eccessiva, l'instabilità politica e la domanda locale debole stanno apparentemente ostacolando gli investimenti.

