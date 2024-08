- Ricerche rivelano: l'adozione dell'IA rimane stazionaria nelle imprese tedesche

Il clamore intorno all'argomento caldo dell'Intelligenza Artificiale (IA) sembra bypassare gran parte del panorama economico tedesco. Nonostante le corporation tedesche abbiano integrato l'IA più frequentemente della media europea, questa tendenza è rimasta invariata dal 2021. Questa scoperta proviene da uno studio recente condotto dal Centro di Ricerca Economica Europea Leibniz (ZEW) Mannheim, commissionato dal Ministero dell'Economia tedesco.

Stando allo studio, solo il 12% delle entità commerciali in Germania ha utilizzato l'IA per le proprie operazioni nel 2023. Questa cifra rappresenta un lieve aumento dell'1% rispetto al 11% del 2021. L'aumento marginale è attribuibile all'aumento dell'utilizzo dell'IA nel settore dell'informazione e delle comunicazioni e nel settore del dettaglio.

L'IA trova applicazione in vari settori aziendali. Ad esempio, migliorare i processi di produzione e la logistica. Alcuni compiti di controllo qualità possono essere gestiti dall'IA. L'Intelligenza Artificiale aiuta anche nell'ottimizzazione delle rotte di consegna, nell'accelerazione dello sviluppo del software o nella traduzione di testi in lingue straniere.

Risultati inaspettati

Il capo studio Christian Rammer, vicedirettore del dipartimento 'Economia delle Innovazioni e Dinamica delle Imprese' del ZEW, ha espresso la sua sorpresa per la scarsa crescita dell'adozione dell'IA dal 2021. "Considerando l'attenzione crescente sull'IA nel dibattito pubblico e il suo riconoscimento come la principale tendenza tecnologica, questo aumento dell'1% è sorprendente". La Germania continua a primeggiare sulla media UE.

In tutta l'UE, solo l'8% delle imprese utilizzava l'IA nel 2023. Rispetto a questo, la percentuale tedesca era del 11,6%. I paesi guida nell'adozione dell'IA nel settore delle imprese sono la Danimarca, la Finlandia, il Belgio e i Paesi Bassi. Le corporation tedesche superano la media UE in tutti i settori. Nel dominio dei servizi aziendali (legali, fiscali e consulenza, uffici di ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità e servizi creativi) e altri servizi economici (come il lavoro temporaneo, la sicurezza e i servizi di pulizia), le corporation tedesche si classificano tra le prime 3 dell'UE.

Possibile adozione dell'IA più alta

**Rammer riconosce un possibile difetto nelle statistiche. Per il 2023, il 5% delle aziende intervistate ha dichiarato di non utilizzare l'IA, nonostante avesse dichiarato di utilizzarla in precedenza. "Queste aziende potrebbero aver smesso di utilizzare l'IA o i processi dell'IA potrebbero essere diventati così integrati con le attività aziendali che i rispondenti non li hanno menzionati". Se queste aziende venissero incluse, ci sarebbe un aumento

