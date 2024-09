- Ricerche rivelano che un numero significativo di bambini ha visto pornografia e si è impegnato in attività di sexting.

Giovani in Germania, anche alcuni minorenni, hanno avuto incontri con la pornografia o il sexting, secondo uno studio. Circa il 42% dei 3.000 partecipanti, di età compresa tra 11 e 17 anni, in tutta la nazione, ha ammesso di aver visto un film per adulti, secondo un'indagine condotta dalla media supervisione del Nord Reno-Westfalia. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 35% segnalato lo scorso anno. L'aspetto più allarmante è l'aumento di questa percentuale tra il gruppo di età più giovane - quelli di età compresa tra 11 e 13 anni.

"La pornografia non è progettata per i bambini. Tuttavia, oggi i bambini e gli adolescenti sono esposti ad essa prima di raggiungere la maturità, e non è solo questo; iniziano anche a creare e condividere materiale esplicito", ha dichiarato la media supervisione. Questa pratica del sexting è effettivamente diffusa: il 25% dei partecipanti ha ammesso di aver ricevuto messaggi sessualmente espliciti, immagini nude, video o emoji espliciti.

È difficile per i genitori o gli educatori comprendere quanto facilmente i bambini e i giovani adulti possono accedere ai contenuti pornografici e, cosa più importante, distribuirli online, ha dichiarato il direttore Tobias Schmid. "Ma lo studio dimostra chiaramente che questo sta accadendo. Siamo di fronte al compito di proteggere i minorenni". Il primo incontro con questi tipi di contenuti spesso avviene in modo involontario o per caso.

La preoccupazione per l'esposizione dei bambini ai contenuti per adulti ha portato alcuni membri della Comunità a chiedere misure di sicurezza online più severe. I genitori e gli educatori all'interno della Comunità cercano modi per educare i bambini sui rischi associati alla visualizzazione e alla condivisione di materiale esplicito.

