Ricerche rivelano che la Brexit sta riducendo progressivamente le risorse della Gran Bretagna

Uno studio condotto all'Università di Aston a Birmingham rivela che il commercio del Regno Unito con l'Unione Europea (UE) sta attraversando notevoli cali a causa di Brexit. I valori delle importazioni e delle esportazioni sono crollati in modo significativo, con le esportazioni di beni del Regno Unito verso l'UE in calo del 27% e le importazioni del 32% tra il 2021 e il 2023, gli anni successivi al Brexit. Inoltre, la varietà delle esportazioni del Regno Unito è diminuita, con 1.645 tipi in meno di beni britannici esportati verso ciascun paese dell'UE. Le economie più piccole dell'UE sono state particolarmente colpite, mentre le economie più grandi come la Germania hanno subito meno danni. È importante notare che questo studio non tiene conto del settore dei servizi, che ha mostrato prestazioni migliori del previsto dal Brexit. Le esportazioni di tabacco, ferrovie e beni aeronautici hanno anche registrato una crescita. Il Regno Unito ha lasciato formalmente l'UE nel gennaio 2020 e da allora è indipendente dalla sua unione doganale e mercato unico.

Nonostante un accordo commerciale senza dazi concordato all'ultimo momento, numerosi ostacoli burocratici e altri impedimenti al commercio rimangono una sfida. Lo studio indica che i settori più colpiti sono l'agricoltura, la moda e la produzione di legno e carta. La maggiore diminuzione del valore delle esportazioni si è verificata nei frutti e nei noci commestibili, con una diminuzione del valore vicino al 74%. "Gli effetti negativi dell'accordo commerciale si sono amplificati nel tempo, con il 2023 che dimostra un calo del commercio più sostanziale rispetto agli anni precedenti", afferma lo studio.

Londra cerca di rafforzare i legami con l'UE

Di conseguenza, molti piccoli esportatori britannici hanno cessato di commerciare con l'UE. Gli autori dello studio sottolineano la necessità di interventi politici, come il sollievo dalle conseguenze negative dell'accordo commerciale, la modifica delle catene di fornitura delle esportazioni e l'offerta di supporto alle imprese nella gestione delle barriere commerciali.

Il governo laburista appena costituito a Londra cerca di migliorare i rapporti con l'UE. Tuttavia, il primo ministro Keir Starmer si oppone fermamente al rientro nell'unione doganale o nel mercato unico dell'UE. Le offerte dell'UE per semplificare le regole del Brexit per gli scambi giovanili non hanno ancora ricevuto una risposta positiva.

Nonostante l'opposizione del primo ministro Keir Starmer al rientro nell'unione doganale o nel mercato unico dell'UE, il governo laburista appena costituito a Londra sta attivamente cercando di migliorare i rapporti con l'UE. I cali del commercio tra il Regno Unito e l'UE, messi in evidenza dallo studio condotto all'Università di Aston, sottolineano la necessità per l'UE e il Regno Unito di collaborare più strettamente per ridurre le barriere e aumentare il commercio, in particolare nei settori come l'agricoltura, la moda e la produzione di legno e carta.

Leggi anche: