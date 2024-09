- Ricerche rivelano che i giovani sono esposti a contenuti pornografici e a pratiche sessuali

Molti giovani in Germania, secondo uno studio, hanno incontrato la pornografia o hanno partecipato a sexting. Circa il 42% dei 3.000 partecipanti tra i 11 e i 17 anni in tutto il paese ha ammesso di aver visto un video esplicito. Questa figura rappresenta un aumento significativo rispetto all'anno precedente, quando il 35% ha ammesso tale attività, come documentato da un'indagine condotta dall'autorità per i media del Nord Reno-Westfalia. L'aumento è particolarmente allarmante a causa di un aumento significativo nel gruppo più giovane, i bambini tra i 11 e i 13 anni.

"La pornografia non è progettata per i bambini. Tuttavia, i giovani di oggi sono esposti ad essa molto prima di raggiungere l'età adulta e non solo, ma producono e condividono anche contenuti espliciti", ha riferito l'autorità per i media. Questa tendenza del sexting è effettivamente diffusa: il 25% dei rispondenti ha ammesso di aver ricevuto un messaggio di testo sessualmente esplicito, immagini nude, video o emoticon espliciti.

I primi incontri sono spesso involontari

Per i genitori e gli educatori, è difficile comprendere quanto sia facile per i bambini oggi accedere alla pornografia e, inoltre, condividere tale contenuto online, ha detto Tobias Schmid, direttore dell'autorità per i media di Düsseldorf. "Ma lo studio lo rende chiaro: questo accade. Siamo costretti a proteggere i minori."

Il primo incontro con la pornografia avviene solitamente in modo involontario - spesso all'età di 12-15 anni, come rivelato dall'autorità per i media. Tra coloro che hanno riferito di aver incontrato la pornografia, circa la metà ha menzionato di averlo fatto solo "1 o 2 volte". Di conseguenza, molto pochi rispondenti hanno un'abitudine regolare di visione di pornografia, secondo l'autorità per i media. La maggior parte trova difficile comprendere ciò che hanno visto.

C'è un legame tra il consumo di pornografia e il sexting?

although a definitive link between early porn consumption and interaction with self-produced pornographic material cannot be proved, there's a reasonable suspicion, as around 42% of minors who reported having watched a pornographic video also participate in sexting and claim to be motivated by porn for their sexting behavior. "The respondents mirror what they discover in porn into their own actions," the authority concluded. However, the survey also showed that almost half of minors with porn experience – 48% – agreed with the statement: "I've seen things in porn that I wish I hadn't."

Del 25% dei 3.000 rispondenti che hanno ricevuto un messaggio di sexting, era stato inviato solitamente senza essere stato richiesto - nel 79% dei casi. Solo il 9% ha riferito di aver inviato un messaggio di sexting - con i ragazzi che lo facevano leggermente più frequentemente delle ragazze.

In questo piccolo gruppo, circa un terzo dei ragazzi e delle ragazze ha citato "solo per divertimento" o per flirtare come motivazione, o per inviare "una foto/ video molto personale" al proprio partner. Tuttavia, è stato rilevato che i destinatari erano spesso sconosciuti agli mittenti.

WhatsApp è la piattaforma preferita per il sexting

WhatsApp ha rafforzato la sua posizione come piattaforma per il sexting rispetto all'anno scorso, quando l'autorità ha condotto la sua prima indagine di questo tipo. Si presume che la funzione di chat di gruppo su WhatsApp contribuisca a una maggiore comunicazione con individui sconosciuti, ha spiegato l'autorità per i media. D'altra parte, Snapchat ha perso popolarità come mezzo di sexting, soprattutto tra le ragazze più grandi.

Schmid ha sottolineato che sono necessati maggiori educazione, servizi di supporto e protezione dei minori affidabili nel mondo digitale. "Con iniziative come Medienscouts NRW e il nostro approccio all'assenza di protezione dei minori sulle più grandi piattaforme porno del mondo, stiamo affrontando questo problema."

I bambini sono spesso esposti alla pornografia a un'età precoce, spesso in modo involontario, come riferito dall'autorità per i media. Questa allarmante tendenza sta portando alcuni bambini a partecipare al sexting, con circa il 42% di coloro che hanno visto un video esplicito che ha anche partecipato al sexting.

